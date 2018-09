"Chiếc áo đó có thể làm cậu bé ấm hơn song tấm lòng, nụ cười bạn dành cho họ mới là điều quý nhất", một độc giả bày tỏ.

Cộng đồng đang chia sẻ nhiều video ghi lại hình ảnh một bạn nữ bịt kín mặt, đỗ xe bên vỉa hè và tặng một chiếc áo khoác cho chú bé đánh giày trên đường phố. Không những tặng áo khoác cho em, cô gái còn đứng lại trò chuyện và cẩn thận giúp cậu bé mặc chiếc áo khoác. "Tìm em rất là khó khăn luôn ý", cô gái nói với cậu bé.

Cô gái tặng áo ấm cho cậu bé đánh giày giữa trời đông 16 độ

Đoạn video sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng, nhận về hơn 300.000 lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải. Cô gái trong đoạn video tên là Phan Minh Anh, sinh năm 1999, sinh sống tại Hà Tĩnh. Chia sẻ với Ngoisao.net, Minh Anh cho biết đoạn video được một ai đó vô tình quay lại cách đây ít ngày trên đường phố Nhữ Hài, TP Vinh, Nghệ An. "Hôm ấy, anh họ đưa mình đi học. Trên đường đi thì bắt gặp cậu bé đang đánh giày bên góc đường, mình thấy trời thì lạnh nhưng cậu bé lại ăn mặc phong phanh, đứng co ro nên cảm thấy rất thương. Vì thế, mình đã lại gần nói chuyện và cho em ý 20.000 đồng, nhưng rồi nghĩ thế vẫn chưa đủ nên mình và anh họ đã quyết định đi mua một chiếc áo khoác để tặng em ấy", Minh Anh kể. Cô gái 18 tuổi cho hay, sau khi hai anh em mua áo khoác và quay trở lại chỗ cũ thì bất ngờ không thấy cậu bé đó, hai người đã phải đi xe máy lòng vòng trong một khoảng thời gian để đi tìm và may mắn là đã tìm thấy để gửi tặng em chiếc áo khoác.

Minh Anh cho biết cậu bé đánh giày có hoàn cảnh khá khó khăn, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống nay đây mai đó với nghề đánh giày để kiếm sống. "Nhìn cậu bé đó mình nghĩ tới em trai mình ở nhà. Hai đứa trạc tuổi nhau nhưng em trai mình thì được ăn no mặc ấm, có gia đình bao bọc trong khi em ấy thì bơ vơ, vất vả kiếm sống. Chính vì thế, mình đã quyết định làm một việc gì đó để giúp em", bạn tâm sự.

Nhiều người sau khi xem đoạn video đã bày tỏ sự xúc động trước tấm lòng tốt bụng của Minh Anh. Bên cạnh đó, không ít người cho rằng cô gái trẻ đang cố ý "câu like", gây sự chú ý. Minh Anh tỏ ra buồn bã khi phải nhận những lời bình luận tiêu cực. "Nhưng sau khi nghe anh họ mình động viên, anh nói rằng: 'Mình làm việc thiện mình hiểu và người ta hiểu là được, không cần phải thể hiện cho tất cả mọi người biết'. Mình thấy anh nói đúng nên mình đã mặc kệ và không cần phải đi giải thích", cô gái 9X nói. Qua tình huống trên, Minh Anh cũng hi vọng mọi người nhất là các bạn trẻ hãy biết quan tâm và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội: "Số tiền bạn mua một ly trà sữa có thể giúp đỡ một vài người nghèo khổ. Vì vậy, hãy dành tặng số tiền mua một ly trà sữa ấy cho những người khó khăn ngoài kia".

Chân dung cô gái có tấm lòng tốt bụng Phan Minh Anh.

Tài khoản Hòa Hiệp bình luận: "Còn nhiều người tốt lắm, hãy cứ cho đi nếu có thể và đừng tính toán xem mình sẽ nhận lại được gì. Chiếc áo đó có thể làm cậu bé ấm hơn, nhưng tấm lòng, nụ cười bạn dành cho họ mới là đều quý nhất". "Nhiều người đẹp cả vẻ bề ngoài đẹp cả tấm lòng. Hy vọng đi đâu cũng gặp người tốt, hành động đẹp như này", Facebooker Trần Nhung chia sẻ. "Một tấm lòng cao cả, chúc cho em gái gặp nhiều may mắn và nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống", Người dùng Facebook phát biểu.

Ying Ying