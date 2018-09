Cô gái rao bán người yêu giá 8.000 đồng chỉ vì cãi nhau

Bên cạnh những thông tin mô tả chi tiết 'sản phẩm', cô gái còn khuyến mại bát… kem.

Một diễn đàn mới chia sẻ câu chuyện "bán" bạn trai trên trang mua bán trực tuyến với giá 8.000 đồng thu hút sự chú ý bởi sự hài hước của cô gái. Lý do khiến cô gái bán "mặt hàng" là do cãi nhau với người yêu.

"Lúc chiều lời qua tiếng lại suýt cãi nhau to nên pass nhanh sản phẩm này. Mua nhanh tặng kèm bát bingsu bên cạnh nhé". Cô gái còn không quên mô tả chi tiết 'sản phẩm' với những thông tin 'dìm hàng': "Hơi gầy 58 kg, 1m72. Nuôi dễ, ăn đủ thứ. Không có tật gì xấu ngoài rất ít khi đánh răng vào buổi sáng. Đẹp trai xấu mỗi cái mặt. Sản phẩm có hạn ai kết nhanh tay".

Cô gái vui tính rao bán người yêu trên một trang mua hàng trực tuyến.

Hành động của cô gái thu hút nhiều sự chú ý, dù được cho là một trò nghịch ngợm vui vẻ nhưng trước "độ lầy lội" của cô gái, mọi người cảm thấy thích thú. "Mẫu này còn không bạn ơi? Còn thì ship tới địa chỉ nhà mình nhé, mình sẽ nhắn tin gửi địa chỉ với cả cho mình số tài khoản để mình chuyển tiền nha", tài khoản Van Nguyen hào hứng trêu chọc. "8.000 thôi à, sao rẻ thế. Hàng vậy đảm bảo không? Chị ra giá hẳn 10.000 đồng, 2.000 đồng kia coi như tiền chuyển hàng", Facebooker Thu Trang cũng hài hước.

Có ý kiến còn không quên khen ngợi "sản phẩm mẫu" đẹp trai, thậm chí còn tò mò về danh tính của cặp đôi này. "Mẹ ơi, đẹp trai thế kia, mất bao nhiêu tiền cũng chịu", Facebooker Diep Anh bày tỏ. "Cho xin cái profile đôi trẻ nhất là bạn nam kia với. Nhìn như vậy chắc chắn là hàng xịn rồi", Facebooker Duong Ha nhận định.

Cánh mày râu cũng không quên vào "than thân trách phận". Tài khoản Nguyễn Duy Vũ than thở: "Phận trai khi hết giá trị rồi bị rao bán công khai thế này đây, mấy bác nhớ giữ mình cẩn thận nhé". "Ngừng xàm đi, tui báo công an mấy người buôn người. Đùa, thèm được bán mà không ai mua, hix", tài khoản Mạnh viết.

Ying Ying