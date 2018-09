Cô gái mặc áo ngực trong đêm đại nhạc hội ở Hà Nội gây tranh cãi

Trong đêm nhạc được tổ chức ở SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội có một cô gái chỉ mặc áo lót, quần lót lộ ra bên ngoài quần dài.

Ngày 9/12, đại tiệc âm nhạc với sự góp mặt của 6 DJ đình đám thế giới, trong đó có huyền thoại Tiësto đã diễn ra tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Từng 3 lần giữ ngôi vị DJ số một do DJ Magazine bầu chọn, Tiesto là chủ nhân của nhiều bản hit cũng như tựa đĩa nổi tiếng như Lethal industry, Just be... Trong thời tiết tại Hà Nội khá lạnh nhưng chương trình vẫn thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia. Tuy nhiên tại đây xuất hiện cô gái ăn mặc có phần khó hiểu khi không chỉ xăm bông hồng đen trên lưng, cạo đầu phía sau gáy mà cô còn mặc áo ngực và quần con lộ ra bên ngoài quần dài.

Cô gái gây tranh cãi khi mặc áo ngực trong đêm Đại nhạc hội.

Phần quần con bị lộ ra nhiều so với quần dài bị cộng đồng nhận xét là phản cảm.

Hình ảnh cô gái với trang phục "thiếu vải" đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng. Nhiều ý kiến cho rằng cách lựa chọn trang phục này chưa thực sự phù hợp và trong thời tiết Hà Nội đang khá lạnh, việc mặc thế này là phong phanh. Không chỉ thế, việc ăn mặc như vậy cũng không phù hợp với văn hóa của giới trẻ. Bên cạnh đó, sau đêm diễn, video ghi lại khung cảnh ngập rác với các băng rôn, khẩu hiệu, chai lọ… nằm la liệt dưới đất cũng được chia sẻ nhiều trong cộng đồng.

Cô gái mặc áo ngực trong đêm Đại nhạc ở Hà Nội hội gây tranh cãi

Hình ảnh xả rác sau đại nhạc hội

Tài khoản Lukas Phạm chia sẻ: "Chả hiểu hay ho cái gì khi một đám kéo nhau lên nhảy điên dại, ăn mặc thì như 'thời trang đánh nhau với thời tiết'. Việc đáng quan tâm thì chả thấy đâu, thừa hơi đi nhảy nhót". "Ăn mặc thì kỳ cục, chả hiểu cá tính với chất ở đâu chỉ thấy tụ tập ăn uống rồi vứt rác bừa bãi. Quá mệt mỏi với đám trẻ bây giờ, ý thức kém", tài khoản Về Đâu bình luận.

"Đồng ý là việc xả rác bừa bãi là không nên nhưng việc mọi người đánh giá chê bai việc ăn mặc là không đúng. Trong đêm nhạc không chỉ một mình cô ấy ăn mặc lạ, có rất nhiều người khác nữa. Nếu cô ấy ăn mặc cái đó ra đường thì mới đáng lên án còn trong khuôn khổ một bữa tiệc thì việc đó chỉ đơn giản là hóa trang mà thôi", một tài khoản khác nói.

Ying Ying