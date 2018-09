Cô gái hít bóng cười bị tê liệt chân tay

Cô gái cho biết tình trạng sức khỏe trở nên tồi tệ sau khi hít bóng: thiếu oxy lên não, co rút gan bàn chân, tay không duỗi ra được…

Những dòng cảnh báo về việc hít bóng cười của Facebooker Trang Hà Hoàng hiện được nhiều bạn trẻ quan tâm, bàn tán trên mạng xã hội.

“Bóng với chả cười, liệt cả chân. Không đến lượt mình thì đúng là không tin được nó độc hại thế nào luôn. Nằm miên man 2 ngày tỉnh dậy, đi khám thì não bị thiếu oxy do hít ra thở vào quá nhiều. Nghe tưởng chừng đơn giản nhưng não mà thiếu oxy nặng quá thì đột quỵ lúc nào không biết đâu ạ. Chưa hết, còn bị co rút gan ban chân, bàn tay bây giờ vẫn chưa duỗi được ra. Cái này ai mà chơi bóng cười để ý trong lúc chơi là cũng bị co hết cả gân lại, chẳng qua chủ quan thôi nhé, nhưng bây giờ mình không thể đi lại và hoạt động tay chân bình thường được. Tiếp theo là phế quản và dạ dày bị nhiễm khí độc, gây ra nôn ói ra loại nước có màu vàng, có đặc mùi sắt. Mắt bị giảm thị lực, tai điếc. Và đặc biệt là nó không bị luôn lúc hít mà vài tiếng sau nó mới như thể, sau đó khi độc ngấm dần hết vào mọi thứ gây ra nhiều bệnh kinh khủng lắm (bác sĩ bảo thế)”.

Bóng cười hiện là thú vui khá phổ biến tại các quán bar. Ảnh minh họa.

Bên dưới bài viết đã xuất hiện không ít những dòng bình luận có nội dung: “Thôi, từ nay xin nghỉ”, đồng thời tag tên bạn bè để cảnh giác thú vui đang khá phổ biến này. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng: “Chắc cô gái này hít nhiều một lúc hoặc chơi thường xuyên thì mới thế. Chứ vẫn biết là không tốt cho sức khỏe, nhưng thỉnh thoảng mình cũng chơi, thấy có bị làm sao đâu”.

“Bóng cười” là tên gọi của loại bong bóng được bơm khí cười N2O, loại khí này gây hưng phấn thần kinh, tạo cảm giác muốn cười. Đây là thú tiêu khiển mới của giới trẻ. Tuy “bóng cười” không phải chất ma tuý nhưng các bác sĩ đã khuyến cáo mọi người không nên lạm dụng bởi khí N2O có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, hệ tim mạch, gây ra những cảm xúc bất thường, không tự chủ được bản thân.

Maruko Chan