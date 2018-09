Như Kayla đã quấn quanh người những sợi dây kim tuyến và ngồi hát trong khung cảnh có tuyết rơi.

Sau thành công của ca khúc What do you mean (Justin Bieber) được trình bày theo phong cách cải lương, Như Kayla (tên thật Nguyễn Thiện Như, sinh năm 1992) mới đây lại khiến cộng đồng chú ý với bản cover bài hát Giáng sinh nổi tiếng Jingle Bells. Vẫn là giai điệu cải lương "sến", phong cách biểu diễn vừa nghiêm túc, vừa hài hước, cô gái gốc Việt lần này ngoài trang phục truyền thống là áo dài trắng kết hợp nón lá, điểm thêm phụ kiện là dây kim tuyến để phù hợp với không khí Giáng sinh đang tới gần.

Cô gái gốc Việt hát 'Jingle Bells' theo phong cách cải lương

Chỉ sau ít ngày đăng tải, đoạn video đã thu hút hơn nửa triệu lượt xem và gần 3.000 lượt chia sẻ. Nhiều người thừa nhận rằng sau khi nghe Jingle Bells phiên bản cải lương, họ đã quên mất giai điệu gốc của bài hát. Tài khoản Hà Quạ chia sẻ: "Chị ấy hát mấy nốt đầu thôi mà tôi quên mất gốc nguyên bài hát rồi. Cần gấp cái bản gốc để so sánh và đối chiếu". "Chẳng hiểu sao bà ý hát được vậy nữa, tài năng thật đấy", người dùng Facebook Kim Phụng khen ngợi.

Facebooker Ngọc Trung nói: "Trời má ơi, hài ghê, đậm chất Noel Việt. Một cách học tiếng Anh kiểu mới dị và khả năng là dễ nhớ".

Tuy nhiên, một vài người lại tỏ ra không mấy hứng thú, tài khoản Tony Huynh nhận xét: "Bà này lúc xưa nghe còn thấy hay hay, giờ sao này thấy nhàm chán hết sức". "Tôi thấy cái video này chỉ kiểu hợp với Tây thôi chứ coi không thấy có cải tiến gì hơn, vẫn mô tuýp cũ dẫn đến nhàm", một Facebooker khác bình luận. "Mất hẳn chất của bài hát. Nói chung chả hay ho gì kiểu này", Mai Anh viết.

