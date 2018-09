Cô gái gốc Việt cover hit 'Em gái mưa' bằng tiếng Anh

Sau phiên bản "What do you mean" phong cách cải lương, cô gái gốc Việt Như KayLa tiếp tục cho ra mắt phiên bản "Em gái mưa" bằng tiếng Anh.