Cô gái gốc Việt cover hit của Justin Bieber theo phong cách cải lương

Phiên bản cải lương của ca khúc What do you mean (Justin Bieber) do cô gái gốc Việt Như Kayla cover hiện được phát tán nhiều trên các diễn đàn mạng. Giọng hát có phần “tưng tửng” cùng chiếc kinh râm kết hợp với nón lá và áo dài đã khiến nhiều khán giả không khỏi phì cười và phải bấm “replay” để xem đi, xem lại.

Đoạn video không chỉ đạt được hàng triệu lượt xem mà còn nhận được rất nhiều bình luận có nội dung tích cực từ các Facebooker. Facebooker Trần Minh Hưng bình luận: “Ai là fan của Justin Bieber chắc sẽ rất hoang mang sau khi xem video này, vì nghe xong chắc quên luôn cả bản gốc, giai điệu gây nghiện quá đi mất”.

Tài khoản Nguyễn Toàn hài hước viết: "Cảnh giới cao quá, có thể dùng phong cách cải lương của Việt Nam để quên bản gốc luôn, quả thật là cao thủ".

Như Kayla tên thật là Nguyễn Như Kayla, tên tiếng Việt là Nguyễn Thiện Như, sinh năm 1992. 9X là người gốc Việt được sinh ra tại Mỹ, hiện đang theo học làm phim với mong muốn trở thành đạo diễn. Cô cũng cho biết mục đích làm video này là để giải trí và góp phần khuyến khích người Việt sinh ra tại Mỹ học thêm tiếng Việt.