Cô gái nhai rau ráu nhiều loại côn trùng như rết, bọ cạp, ve sầu, bọ cánh cứng... khiến người xem sởn gai ốc.

Cô gái Trung Quốc tiếp nhận từng đĩa côn trùng với bộ mặt hào hứng, sau đó nhai rau ráu từng con. Thậm chí, cô còn dùng muỗng lớn xúc để ăn được nhiều hơn. Chỉ chưa đầy 3 phút, cô đã ăn tới 8 loại côn trùng khác nhau bao gồm bọ cạp, ve sầu, bọ cánh cứng...

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, video thu hút gần 2 triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Dưới phần bình luận, đa phần ý kiến tỏ ra ngạc nhiên về khả năng ăn công trùng của cô gái này. Nhiều người đặt biệt danh "thánh ăn côn trùng" cho cô.

Cô gái được mệnh danh 'thánh ăn côn trùng'

"Thánh ăn côn trùng là đây. Ngoài đời mà bất chợt gặp những con vật như rết, bọ cạp thì mình đã la hét ầm ĩ, sợ đến phát ngất, chứ nói gì đến chuyện ăn chúng. Công nhận cô ấy can đảm thật". Facebook An Nhiên bình luận. "Mình nghĩ mấy món đó đã được chế biến chín với hương vị thơm ngon rồi, chỉ là mọi người sợ mấy con vật này do tâm lý nên không dám nếm đó thôi", Facebook Phương Anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, một số người lại tranh thủ khoe về sở thích ăn côn trùng. "Mình đã được ăn nhiều món ngon từ côn trùng rồi, ví dụ như bọ xít rang lá chanh, rết tẩm bột chiên xù, mối xào hành, dưa cải kho trứng kiến... khi đi du lịch. Những món này thực sự rất ngon, nếu chế biến một cách khéo léo, những con vật tưởng như nguy hiểm này sẽ trở thành các món ăn bổ dưỡng, thơm ngon lắm đó. Nếu có cơ hội, mọi người thử sẽ biết ngay thôi". Facebook Bình Minh tâm sự.

Cherry Trần