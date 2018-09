Cô gái đi xe máy bị giật túi xách, ngã lăn 3 vòng

Nạn nhân nằm bất tỉnh dưới đường và được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Video ghi cảnh cô gái đi xe máy bị hai thanh niên chạy xe tay ga áp sát giật túi xách đeo bên hông. Pha giật mạnh khiến nạn nhân ngã nhào xuống đường, lăn 3 vòng rồi nằm bất tỉnh. Ngay sau đó, cô gái được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Vụ việc xảy ra trưa 11/6 tại TP Biên Hòa.

Cô gái đi xe máy bị cướp giật túi xách, ngã lăn 3 vòng

Sau khi đăng tải, video này đã nhận được trăm nghìn lượt xem và nhiều bình luận. Facebook Hải Bánh bức xúc:"Bọn trộm và cướp giật bây giờ lộng hành quá. Tôi và bạn bè cũng mới bị cướp. Mong các công an sớm triển khai các phương án bắt cướp cho dân được an tâm khi ra đường". Còn Facebook Xuân Khải chia sẻ: "Xem mà quá phẫn uất! Tôi nghĩ pháp luật phải tăng hình phạt thật nặng tội danh trộm cắp, cướp giật mới mong giảm được tệ nạn này".

Cùng quan điểm, Facebook Thanh Thúy tâm sự: "Trước nhà tôi chưa có điều kiện mua xe tay ga cốp to, tôi toàn treo túi xách ở xe nhưng cho vào một cái túi bóng xấu xấu. Chồng tôi bảo ngày nào cũng không yên tâm để vợ đi làm, cứ bình dung bị giật, ngã, kéo lê trên đường nên quyết tâm mua cái xe có cốp to cho an toàn. Mọi người nên tự bảo vệ mình. Túi xách cất đi, hoa tai, vòng vàng tốt nhất không nên đeo trên người mà nguy hiểm đến tính mạng khi bị cướp nhòm ngó".

Tháng 5/2017, mạng xã hội cũng lan truyền đoạn video ghi cảnh một người phụ nữ đi xe máy bị tên cướp giật túi xách ngã sấp mặt ở Đồng Nai. Nạn nhân nằm đau đớn dưới đường và được người dân đỡ dậy. May mắn, người phụ nữ chỉ bị thương nhẹ.

Ngã sấp mặt xuống đường vì bị cướp túi xách

Cherry Trần