Cô gái dừng xe giữa đường ở Nam Định và bị ôtô phóng tốc độ cao hất văng vào vỉa hè.

Video ghi cảnh một cô gái chạy xe máy sang đường, đang loay hoay tìm chỗ dựng xe, chưa kịp tấp vào lề thì bị một ôtô chạy tốc độ cao tông văng cả người lẫn xe vào vỉa hè. May mắn, nạn nhân không bị thương, còn tài xế gây tai nạn thì lái xe bỏ chạy. Vụ việc xảy ra mới đây ở huyện Hải Hậu (Nam Định) và được camera an ninh của nhà dân ghi lại.

Cô gái bị ôtô tông bay người may mắn thoát chết

Video này được Facebook Trần Văn Quyền đăng trên trang cá nhân đang gây chú ý cộng đồng. Dưới phần bình luận, nhiều người đã chúc mừng cô gái may mắn thoát chết và trách tài xế ôtô đã lái xe quá ẩu. Facebook Ngoc Duong viết: "Cô gái dừng xe như thế này là quá bất cẩn. Cho dù ôtô có phóng nhanh, nhưng xe máy dừng thế là cản trở giao thông. Cũng may không sao, cô gái về ăn mừng to nhé".

Cùng quan điểm trên, Facebook Long Trần chia sẻ: "Tài xế ôtô chạy xe quá nhanh, đã gây tai nạn còn bỏ chạy. Xem qua video, cũng nên trách ý thức người dân buôn bán lấn chiếm lề đường, khiến khách không có chỗ đỗ xe, đứng dưới đường bảo sao không nguy hiểm".

Cherry Trần