Cô gái bán quần áo bị nam thanh niên đâm tới tấp ở Đắk Lắk

Đôi nam nữ vào cửa hàng hỏi mua quần áo rồi bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào nhân viên bán hàng.

Vụ việc xảy ra vào tối 3/8, tại một cửa hàng bán quần áo trên đường Ngô Quyền, Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Sau nhiều lần tìm kiếm, đôi nam nữ không mua gì mà bỏ đi. Đến khoảng 19h30 cặp đôi tiếp tục quay lại cửa hàng để hỏi mua đồ. Lợi dụng khi nữ nhân viên đang tư vấn cho cô gái đi cùng, nam thanh niên từ phía sau lao tới bịt miệng, dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ và ngực. Theo phản xạ, nữ nhân viên tìm cách chống cự và bỏ chạy nhưng bị tên này ôm lại và tiếp tục đâm loạn xạ. Cô gái đi cùng bỏ chạy ra ngoài trước, sau đó nam thanh niên cũng bỏ chạy theo sau.

Nữ nhân viên bán quần áo bị nam thanh niên đâm tới tấp ở Đắk Lắk Camera ghi lại toàn bộ vụ việc.

Theo chia sẻ, sau khi chạy thoát ra ngoài, nữ nhân viên đã nhờ người dân gần đây trình báo công an và đưa đi cấp cứu. Cô gái bị đa chấn thương, có nhiều vết đâm ở ngực, tay và cổ tay. Sau khi được bệnh viện mổ phẫu thuật cấp cứu, sức khỏe đã dần bình phục. Cửa hàng cũng không bị mất tài sản gì.

Video sau khi đăng tải lên mạng xã hội nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng. Nhiều người bức xúc và tỏ ra sợ hãi với sự táo tợn, liều lĩnh của cặp đôi. Facebook Hảo Huyền viết: "Thật đáng sợ và manh động. Cướp của thôi cũng được, sao xuống tay độc ác vậy. Hai cái mặt chình ình lên camera thế kia thì chạy đâu cho thoát tội. Giết người cướp của đây mà".

Tài khoản Hà Cat bức xúc: "May mắn cô bán hàng không sao. Bọn kia bắt được cho đi tù mọt gông, không huởng khoan hồng gì hết. Mặt non choẹt mà ra tay ghê rợn thế". Người dùng My Diem cho rằng: "Cô gái bán hàng dù sao vẫn còn may mắn. Tại sao lúc nó bỏ chạy không để im cho chúng nó chạy, còn túm áo lại làm gì. Lúc đó nó mà đâm cho vài nhát nữa mất mạng rồi sao? Bọn cướp chuyện gì chúng cũng dám làm hết".

Cherry Trần