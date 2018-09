Cô gái 9X cầu hôn bạn trai trên đỉnh Fansipan

Cô gái cá tính thu hút cộng đồng nhờ bức ảnh cầu hôn bạn trai độc đáo trên nóc nhà Đông Dương.

Mới đây, cô gái có nickname Thảo Chu khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải bức ảnh cầu hôn bạn trai trên đỉnh Fansipan với tấm biển "Phạm Hữu Tuyền, will you marry me?". Hình ảnh kèm theo những dòng chia sẻ ngọt ngào, đáng yêu khiến không ít người cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu và màn cầu hôn độc đáo của cô nàng cá tính.

"Hai năm trước anh cùng bố mẹ mang lễ đến nhà em hỏi cưới mà em đã nhất định từ chối. Nhưng anh đừng vì thế mà để bụng nhé, hồi đó em chưa sẵn sàng. Lần này em đã vượt qua những chặng đường khó khăn và nguy hiểm, vượt qua cả chính bản thân mình, leo lên tận đỉnh Fansipan để cầu hôn anh rồi đấy. Chân em đau nhức và tê cứng nhưng nhất định em không bỏ cuộc. Tình yêu của em đang cao nhất Đông Dương đấy vì thế anh đừng thù dai mà từ chối em nhé.

Will you marry me?"

Chu Thị Thảo đăng tải bức ảnh cầu hôn trên Facebook cá nhân.

Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, bức ảnh cầu hôn của Chu Thị Thảo đã nhận được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng. Đa số đều bày tỏ sự thích thú và mến mộ hành động dễ thương này. Chủ nhân tài khoản Hương Quỳnh bình luận: "Ghen tỵ với 2 em quá đi, chúc tình yêu của 2 em luôn lung linh và tỏa sáng nhé". Hay nickname Tiny Lực tếu táo: "Có người cầu hôn anh như thế thì đến cả nghìn kiếp sau anh cũng sẽ lấy làm vợ".

Khoảnh khắc đáng nhớ của Thảo trong chuyến leo núi Fansipan vừa qua.

Chia sẻ với Ngoisao.net, Thảo tâm sự: "Ý tưởng cho màn cầu hôn này chỉ nảy sinh khoảng hai ngày trước chuyến phượt. Chiều hôm chuẩn bị lên đường, mình mải đi in cái bảng cầu hôn mà suýt nữa bị muộn xe. Đây coi như là món quà cho quãng thời gian 5 năm qua anh ấy đã ở bên chăm sóc và ủng hộ mình".

Sau khi nhận được lời cầu hôn lãng mạn của Thảo, chàng trai Phạm Hữu Tuyền im lặng và dặn dò bạn gái leo núi cẩn thận, rồi chờ đón cô ở bến xe với lời thì thầm: "Anh đồng ý".

