Cô gái 19 tuổi xin 'like' để được hiến thận cho ông

Một cô gái trẻ đến từ Mỹ đã đăng tải câu chuyện về ông bà và cầu xin mọi người hãy like, chia sẻ bức hình của mình.

Mới đây, cộng đồng liên tục chia sẻ về câu chuyện của cô gái Victoria Catherine Davis tới từ Green Bay bang Wisconsin, Mỹ, khi cô quyết định hiến một quả thận cho người ông đang bị bệnh của mình. Chia sẻ trên trang cá nhân, Victoria viết: "Tôi cần 349 nghìn like/share để thuyết phục ông bà đồng ý cho tôi hiến một quả thận cho ông đang bị bệnh. Xin hãy giúp tôi".

Status của Victoria nhận được hàng trăm nghìn lượt yêu thích, và con số vẫn không ngừng tăng lên từng giờ.

Ông Dan Davis, ông nội của Victoria, được chẩn đoán mắc bệnh thận đa nang. Nếu ông không thay một quả thận mới, ông sẽ phải lọc máu thường xuyên. Sau khi biết điều đó, Victoria ngay lập tức đề nghị hiến tặng một quả thận của mình cho ông. Tuy nhiên, do thương cháu gái còn quá trẻ, mới 19 tuổi, cuộc đời còn dài ở phía trước, bà của cô đã phản đối ý tưởng đó, với lý do ông nội dù sao cũng đã hơn 60 tuổi rồi, và nhấn mạnh rằng ông đã sống một cuộc sống đủ lâu rồi. Vì lý do đó mà bà nội và cô liên tục xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi suốt một thời gian.

Trước sự cương quyết của bà mình, Victoria đã nghĩ ra một cách để giải quyết mâu thuẫn khá độc đáo. Cô đã bảo bà chọn ngẫu nhiên một con số bất kỳ giữa 100.000 và 500.000. Bà đã chọn 349.000. Victoria nói với bà rằng cô sẽ đăng câu chuyện của mình lên mạng xã hội. Nếu tổng số lượt thích và chia sẻ vượt con số 349.000, thì bà sẽ phải đồng ý với quyết định hiến thận của cô. Cuối cùng bà của cô đành phải đồng ý và gọi Victoria là một "người thương thuyết cứng rắn".

Victoria đã có một lượng người theo dõi lớn sau khi chia sẻ câu chuyện của mình. Ảnh: Facebook.

Ngay sau khi đăng tải, đã có rất nhiều lượt yêu thích, chia sẻ về câu chuyện đáng suy ngẫm của Victoria. Kết quả đã vượt quá cả mong đợi, lượt thích và đăng lại trên trang mạng xã hội của cô gái trẻ vẫn liên tục tăng. Hiện, status của cô gái trẻ thu hút hơn 524.000 lượt like.

Victoria cũng không nghĩ câu chuyện của cô lại thu hút nhiều sự chú ý đến vậy, chia sẻ với trang Fox 11, cô gái trẻ cho biết nếu các lượt thích không đạt đến được con số 349.000 thì cô vẫn sẽ hiến thận tặng cho ông. Mặc dù cô không biết liệu quả thận của mình có phù hợp với ông hay không, nhưng cô biết chắc rằng nhóm máu của mình là hoàn toàn phù hợp.

Dù kết quả cuối cùng có ra sao, nhưng câu chuyện cũng như hành động hiếu thảo của cô gái 19 tuổi nhận được rất nhiều hưởng ứng từ cộng đồng. Nhiều bình luận cho rằng mạng xã hội hay cuộc sống ảo dù có nhiều điều chưa tiêu cực, bất cập nhưng những câu chuyện đẹp, những hành động 'xin like' ý nghĩa vẫn còn và luôn hiện hữu trong cuộc sống.

Lam Dương