Cô gái ngang nhiên tốc váy khoe nội y ở Sài Gòn gây phản cảm

Video ghi lại cảnh cô gái ngồi sau xe máy vừa hát hò, vừa ngang nhiên tốc váy khoe trọn vòng ba giữa phố Sài Gòn.

Video cô gái ngang nhiên tốc váy khoe nội y gây phản cảm Video này sau khi đăng tải và phát tán trên các trang mạng nhanh chóng thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận. Đại đa số đều chỉ trích, tỏ thái độ không ủng hộ trước hành vi này: “Đẹp đến đâu, xinh cỡ nào, tiền dư dả mà nhân cách như này thì cũng… Thiếu tôn trọng người khác, chỉ lo ăn chơi cho thỏa mãn thì nhìn vào cũng mất hết thiện cảm đầy khinh bỉ chứ chẳng hay ho gì”, nick name Cà Phê Một Mình cho biết.

Cena Lee cũng góp ý: “Công nhận dần dần lối sống buông thả kiểu tây phổ biến ở Việt Nam quá nhỉ, không biết đây có được gọi là phụ nữ Việt Nam không. Có coi đó nhưng thật sự không muốn tình trạng này xảy ra nữa”.

Theo video ghi lại dù biết đang có nhiều người chứng kiến, thậm chí là trêu chọc nhưng cô gái vẫn thoải mái cười đùa, tốc váy với thái độ thích thú. Còn cô gái điều khiển phương tiện cũng đi với tốc độ khá nhanh, "đánh võng". Nhiều người phỏng đoán có thể do đã uống say hoặc là biểu hiện sau khi sử dụng các chất kích thích. “Đi đường đã phóng nhanh vượt ẩu còn tốc váy lên cho bao nhiêu người xem nữa. Nhìn qua là biết chắc chắn say rồi, đi tới đâu có người là đi chậm lại để cho họ nhìn. Thật không thể chấp nhận nổi nữa”, một tài khoản bức xúc lên tiếng.

Facebooker Thuong Huyen tỏ ra quan ngại: “Mình cũng có con gái, và những người là bố là mẹ sẽ phải suy nghĩ sao khi nhìn những hình ảnh này”.

