'Cô' chó tạo dáng siêu hài hước

Bailey hút hàng chục nghìn lượt theo dõi trên Instagram nhờ những tư thế tạo dáng ngộ nghĩnh.

Chú chó dễ thương này tên Bailey, 5 tuổi, thuộc giống Golden Retriever. Hiện tại, Bailey đang sống cùng anh chủ John Nebbia tại bang Nebraska, Mỹ. Hơn một năm trước, "cô" chó bắt đầu trở nên nổi tiếng nhờ bức ảnh tạo dáng ngộ nghĩnh trước máy tính cùng dòng chú thích "I have no idea what I'm doing" (tạm dịch: Tôi không biết mình đang làm gì). Ngay sau đó, hàng loạt những bức hình đáng yêu khác của Bailey đã được cư dân mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt.

Bức ảnh "huyền thoại" đầu tiên của Bailey được lan truyền nhanh chóng nhờ tư thế và biểu cảm vô cùng đáng yêu.

Bailey được miêu tả là chú chó điệu đà, thích chụp ảnh và chăm tạo dáng từ lúc hai tuổi. "Cô" cũng rất lười nhác, thời gian ngủ mỗi ngày có khi lên tới 20 tiếng. Bên cạnh đó, Bailey khá giỏi trong việc bắt chước những hành động thường nhật của con người như: nằm dài trên ghế xem phim, là quần áo, rửa ô tô... Mỗi khi chụp ảnh, Bailey đều mặc nhiên cho chủ diện đồ và kiên nhẫn tạo dáng mà không hề "phàn nàn".

Hiện tại, tài khoản trên Instagram của Bailey đang hút hơn 14.000 người theo dõi và hàng trăm lượt thích, bình luận trên mỗi bức ảnh.

Cùng xem những khoảnh khắc ngộ nghĩnh của Bailey:

Mimie

Ảnh: Facebook, Instagram