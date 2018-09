Cô bé 11 tuổi cover 'Let it go' tuyệt hay

Với giọng hát trong trẻo, cao vút cùng tạo hình nữ hoàng tuyết thuần khiết Lexi Walker đốn tin hàng triệu người xem.

Những bản thu cover của MV nổi tiếng 'Let it go' trong bộ phim hoạt hình đình đám Nữ hoàng băng giá xuất hiện ngày càng nhiều. Mới đây, nam ca sĩ Alex Boyé đăng tải một video cover Let it go và ngay khi ra mắt, MV đã nhận được nhiều lời tán thưởng của các thành viên Youtube trên khắp thế giới. Trong MV ca sĩ người da màu đã có phần biểu diễn rất ấn tượng cùng cô bé Lexi Walker, 11 tuổi.

Bản cover 'Let it go' gây sốt của bé gái 11 tuổi

Ở video, Lexi Walker hóa trang thành nữ hoàng tuyết Elsa, long lanh với vẻ đẹp thuần khiết khoe giọng hát thiên thần. Điều đáng ngạc nhiên là Lexi chỉ mới đi vào lĩnh vực ca hát cách đây chưa đầy một năm. Cô bé rất mau nhớ lời bài hát và chỉ mất khoảng 45 phút để có được bản thu âm bản hoàn chỉnh trong MV.

Lexi vào vai nữ hoàng xinh đẹp thuần khiết với giọng hát cao vút. Ảnh chụp màn hình.

MV đã thú hút hơn 13 triệu lượt xem và con số vẫn không ngừng thay đổi. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, Lexi đã gây ấn tượng mạnh khi hát quốc ca của Anthern tại một trận đấu bóng ở Vancouver vào tháng 5/2013 hay phần trình diễn Somewhere over the rainbow tại hội nghị quốc tế USANA 2013 tại Salt Lake (Mỹ).

Sau phần trình diễn tại hội nghị, tên tuổi của Lexi đã được nâng lên một tầm cao mới, khán giả trở nên phát cuồng vì giọng ca nhí này. Thậm chí, cả người tổ chức chương trình cũng phải thốt lên rằng: "Tôi chưa bao giờ nghe một giọng hát như Lexi, cô bé hát hay tới mức khán giả như bị thôi miên".

Lexi gây ấn tượng với màn trình diễn Somewhere over the rainbow

Khi một tờ báo phỏng vấn về tuổi thơ, cô bé 11 tuổi Lexi vui vẻ chia sẻ: "Ngày bé, em thường hát cho tới khi không còn nhớ lời mới thôi. Âm nhạc luôn hiện diện trong gia đình em, chị gái em hát, bà em cũng hát, tất cả mọi người cùng hát".

Một số hình ảnh đời thường của Lexi Walker.

Sydney