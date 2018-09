Chuyện người chồng lao động mua iPhone tặng vợ gây tranh cãi

Người chồng là thợ sửa xe, tay chân lấm lem đi mua điện thoại tặng vợ thu hút nhiều quan tâm của người đọc.

Được chia sẻ trên trang cá nhân của nickname Thanh Tùng, bức ảnh cũng như dòng tâm sự của người chủ cửa hàng về người chồng có bàn tay lấm lem mua điện thoại đắt tiền tặng vợ nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng. Bài viết này hiện thu hút nhiều sự quan tâm với hàng nghìn lượt yêu thích và hàng nghìn bình luận trái chiều.

“Bàn tay ấy! Con người ấy! Đó là tất cả những gì anh ấy gom góp được sau hai tháng đi làm vất vả để tặng cho người vợ mới cưới với một tâm sự chân thật: 'Em đi làm suốt, vợ ở nhà buồn nên cố gom góp mua cho vợ lên mạng coi video hài, phim bộ. Mình khổ được chứ nhất quyết không để vợ buồn'. Nghe câu đó xong, thật sự mình lặng đi 2 phút, đầu óc không suy nghĩ được gì.

Lúc thanh toán, mình đứng nép lại thật gần để xem trong bóp còn bao nhiêu. Em trai đó lại làm mình phải lặng đi một lần nữa. Chỉ vỏn vẹn đúng 4,7 triệu đồng vừa đủ để thanh toán và còn dư chưa đến 30.000 đồng.

Quyết định bán 2 triệu đồng cho em trai, coi như ủng hộ cái tinh thần soái ca của em, bán lỗ thiệt đó nhưng trong lòng mình vẫn vui. Cố lên em trai nhé!”.

Câu chuyện của anh Thanh Tùng nhận được rất nhiều chia sẻ, cũng như các ý kiến trái chiều trên nhiều diễn đàn nổi tiếng.

Trước hình ảnh một nam thanh niên làm nghề sửa xe, chân tay còn đầy dầu nhớt bước vào cửa hàng mua điện thoại cho vợ, hàng nghìn bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với người chồng trẻ dù lương không cao nhưng vẫn chiều chuộng người vợ.

Nickname Hoài Đan viết: "Anh chồng này đúng là soái ca mất. Có một người chồng yêu thương và quan tâm vợ đến vậy là ước mơ của biết bao nhiều cô gái. Món quà rất ý nghĩa mà anh dành tặng cho vợ bằng cả tấm lòng, thật đáng ngưỡng mộ".

Đồng quan điểm, Bé Tị cho hay: "Dù món quà không phải quá to lớn, nhưng đó là cả công sức, thành ý của anh chồng. Hơn nữa, người chủ cửa hàng đã giúp đỡ, chỉ lấy anh một nửa giá quả thực đó là một hành động hết sức ý nghĩa".

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng, người chồng làm như vậy không hẳn đã đúng và tỏ ra nghi ngờ câu chuyện có sự dàn dựng, bịa đặt từ người kể. “Thực ra những câu chuyện như này đầy rẫy mà. Phụ nữ đâu có cần gì to tát, chỉ cần quan tâm cô ấy những điều nhỏ nhặt nhất là được. Với lại, mình cũng hơi nghi ngờ khi người chủ lại chỉ bán giá iPhone 5S với giá 2 triệu đồng. Làm gì có ai mà tốt đến vậy", một độc giả nêu ý kiến.

Chia sẻ với một trang tin, người đăng tải câu chuyện gây tranh cãi là anh Nguyễn Thanh Tùng, hiện sống tại quận 12, TP HCM, cho biết câu chuyện trên là có thật. Bản thân khi chia sẻ lên trang cá nhân không nghĩ rằng sự việc lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều như vậy.

Anh Thanh Tùng kể, vào khoảng 7h tối ngày 15/7, một chàng trai tầm 26 tuổi, dân miền Tây, khá đậm người, mặc bộ đồng phục thợ sửa chữa xe, đôi tay còn lấm lem bước vào cửa hàng của anh hỏi mua điện thoại.

"Thấy hoàn cảnh của khách hàng khá đặc biệt nên tôi đã đến hỏi và tâm sự. Biết được cậu ấy để dành tiền mua quà tặng vợ, tôi rất cảm động, muốn giúp đỡ cho thanh niên đó. Bằng kinh nghiệm làm kinh doanh lâu năm, tôi thấy hoàn toàn tin tưởng, biết được những lời tâm sự đó là thật. Ban đầu, chàng trai tỏ ra nghi ngờ về chất lượng điện thoại. Nhưng khi nghe tôi đảm bảo, cậu ý tin, sau đó thanh toán và cũng đi luôn trong khoảng 10 phút. Do vậy, tôi không kịp xin số điện thoại, tên tuổi đầy đủ... của khách hàng", tác giả bức ảnh nói.

Trả lời trước lý do nghi ngờ câu chuyện để PR cho cửa hàng, anh Tùng cho hay anh chia sẻ câu chuyện là do cảm xúc cá nhân, không muốn gây chú ý. Bản thân cửa hàng của anh hoạt động đã lâu năm, có uy tín, khách hàng ổn định, do vậy anh không cần 'làm màu', hay PR như mọi người suy nghĩ.

Hạ Miên

Ảnh: Facebook