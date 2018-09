Chuyện lung tung về đàn ông

'Đàn ông thích khoe của giống nghệ sĩ ba-lê', lúc nào cũng phải đi trên ngón chân cái, mỏi phết.

Cu Trí

Trong hàng vạn lời phàn nàn thất vọng của phụ nữ thì “Đàn ông các anh sướng thật” là một mẫu câu kinh điển tế nhị thường được chị em chốt hạ sau cả một đằng đẵng dài tâm sự.

Thường là chuyện tình cảm. Đó là những lời bộc bạch đấu tố về một thằng khốn nạn phụ tình mặt xấu nào đó vắng mặt. Kẻ chống cằm hầu chuyện vẫn là một thằng đực khác - ít xấu xa hơn hoặc chưa bị lộ.

Mới đây trong một bài báo kém phân minh đăng tải trên trang mạng nọ, một chị phóng viên có thể nhiều uẩn ức hôn nhân nặng nề dằn bàn phím mà gõ rằng “99% đàn ông Việt ngoại tình”. Trên hệ quy chiếu tính gộp cả “đá hình" gái đẹp (ít ỏi khác thì là trai đẹp) online và offline, con số đó có thể chuẩn xác hơn nếu được tính theo chỉ số tinh khiết của vàng 99,99 %.

Trên đời này, nếu nhét được tư tưởng vào đầu người khác thì làm bí thư, nhét được tiền người khác vào túi mình thì làm ông chủ, mà làm được cả hai điều trên thì chỉ có vợ. Thời buổi nhộm nhoạm tình yêu fast-food, đám đàn ông nếu biết nhét được cái của nợ kia đúng chỗ (chả may) hoặc cố tình để lại “trách nhiệm” thì đều bắt đầu bi kịch chả hay ho lắm, làm chồng.

Làm chồng có sướng không? Câu trả lời đã bị bỏ ngỏ từ khi loài người phát minh ra cái việc phi tự nhiên trong thế giới động vật, đó là dọn dẹp về ở chung với nhau. Thỉnh thoảng mình đi chơi, bắt gặp những cặp vợ chồng trẻ, chắc mới cưới - họ đeo nhẫn cưới và mặc áo đôi với hình thù xì tin vô cùng ngộ nghĩnh. Chị gái mặt hớn hở tung tăng, anh giai bên cạnh như cố đi chậm lại mặt như một thằng dở hơi, đần thối, ngượng nghịu bởi những ánh mắt tò mò của thiên hạ.

Có một lần mình cười tủm tỉm, mặt hướng về một anh như thế, gật gật đầu ngưỡng mộ và giơ ngón tay cái Number One. Anh ấy lườm - lẩm bẩm: “Cười cái giề”. Ái chà. Đâu cần phải căng thẳng thế? (Hi hi). Đáng yêu mà!

Đám giai trẻ lúc cưa cẩm yêu đương thường quáng quàng cắm cột chủ quyền trá hình lên bạn gái đề phòng lũ bất hảo thập thò. Nào thì bắt đeo nhẫn này, bắt mặc áo đôi này, avatar Facebook cũng phải ôm ôm một tý này, tín chấp lòng tin bằng tất cả mật khẩu email - Facebook này, đi xe máy thì phải thò một tay ra sau cầm cầm này - dù mặt cái đứa đằng sau thộn ra lưng thẳng đơ kém tự nhiên bởi chưa thuận lòng…

Võ mèo nhiều lắm. Lại nhớ chuyện trước quen sơ sơ một anh “tiểu” đại gia - giàu một cách đột ngột do dịch hàng rào, thích thể hiện với gái lắm, bẵng cả năm không gặp. Hôm lên quán bar thấy chàng ngồi lọt thỏm bàn riêng với một bé chân dài xinh xinh, không phải cô lần trước gặp. Chắc đang cưa vì ngồi hơi xa nhau.

Anh ấy vẫy mình ghé bàn rồi nói "tràng giang đại hải" về thành đạt gì đó trong tiếng nhạc ồn ào. Mình nghe không rõ thì cứ đành cười thảo mai gật gật với cả hai anh chị. Anh quay lại bảo em gái móc trong túi xách một con điện thoại Vertu vàng dài ngoẵng giống y choang con của ông sư nào đó, dí vào tay mình và nói gì đó.

Thằng bé nghe không rõ thật thà loay hoay bấm số điện thoại của mình vì tưởng anh đại gia mất số nên xin lại. Anh ấy lại túm lấy mình ghé mồm hét vào tai: ”Mới mua đấy, 40 nghìn… được không?”. Thằng bé tuột cảm xúc, vừa tức vừa buồn cười bèn cắm cái điện thoại đồ hiệu vào ly rượu dở trên bàn và bỏ đi. Hắn hấp tấp đổ ộc ly rượu lên bàn, kéo áo lau lấy lau để.

Hắn block mình khỏi Facebook đến nay tròn hai tháng. Đọc trên mạng thấy bảo: "Đàn ông thích khoe của giống nghệ sĩ ba-lê", lúc nào cũng phải đi trên ngón chân cái, mỏi phết. Loại mặt xấu rắc thính xa xỉ phẩm với đàn bà kiểu phong cách Chuế (Chơi + Quê) này bây giờ cực sẵn và cực nguy hiểm với cuộc đời phụ nữ.

Vài nét về blogger:

