Chuyện chồng yêu cầu vợ nhảy khỏi ôtô mất phanh hút sự chú ý của cộng đồng

Chiếc xe đột ngột mất phanh cứ thế lao xuống dốc, chồng đã để vợ nhảy ra khỏi xe, một mình đương đầu với nguy hiểm. Câu chuyện về sự hy sinh khiến cộng đồng cảm động.

Câu chuyện được một tài khoản T.N.L. tận mắt chứng kiến và chia sẻ lại trên một diễn đàn. Sự việc diễn ra vào ngày 7/5 tại khu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Chiếc xe tải nhỏ chở nước sạch của cặp vợ chồng này đang đổ dốc thì đột ngột mất phanh. Khi xe càng ngày càng lao xuống dốc với tốc độ không thể kiểm soát, người chồng lái xe đã vội vàng nói với vợ: "Nhảy ra khỏi xe đi". Trong giây phút đối mặt với tử thần, người vợ đã quyết định nghe lời chồng nhảy ra khỏi xe.

Theo thông tin chia sẻ, thời điểm ấy bạn T.N.L. đang cùng nhóm bạn phượt ở gần đó thì phát hiện sự việc nên lại gần giúp đỡ. Người vợ sau khi nhảy ra khỏi xe, có va chạm với mặt đường nên bị thương nhẹ ở đầu còn người chồng đã điều khiển chiếc xe đâm vào cột biển báo hiệu gần đó.

"Anh chồng phi xe vào cột báo hiệu dừng luôn, nước văng tung tóe. Anh mặt tái mét đứng nhìn vợ. Nhóm mình đi ngang qua, khiêng chị vào lề đường vì nằm thế kia nguy hiểm quá, sau đó có khám sơ bộ cho chị. Lúc ấy, chị cảm động cảm ơn và bảo: 'Nếu không nhảy mà chết cả 2 vợ chồng thì ai nuôi 2 đứa con nhỏ'".

Hình ảnh về sự việc được chủ tài khoản đăng tải. Nguồn: FBNV

Câu nói thành thật của người vợ đã khiến mọi người xung quanh bất ngờ. Câu chuyện này sau khi đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng, với hơn 4.700 lượt thích và chia sẻ. Khi xã hội còn những giả dối, phản bội khiến người ta trở nên mất niềm tin vào cuộc sống thì hành động sẵn sàng hy sinh bản thân để người vợ được sống của người chồng này đã khiến bao trái tim thổn thức.

Tài khoản Bách Văn Khoa bình luận: "Sự việc khiến em không thấy vui nhưng hành động của anh nhà khiến em thực sự cảm động. Em chúc anh chị luôn mạnh khỏe nhé". "Dốc này không cao lắm mà mất phanh chứng tỏ bác tài kém. Xe số thì dùng số phanh tốt mà. Chắc đạp phanh nhiều nên mất phanh đây, thôi không sao là may rồi", tài khoản Thành Cát Tư Hãn viết.

"Đôi vợ chồng này cực kỳ yêu nhau và tin tưởng nhau, chồng bảo vợ nhảy ra khỏi xe khi xe mất phanh, vợ nhảy luôn (chồng suy nghĩ nếu có chết thì chết mình anh) rất may có cái kết đẹp là cả 2 vợ chồng đều không sao, mất tiền sửa xe. Nếu bình tĩnh hơn may ra có thể có giải pháp khác an toàn hơn nhưng lúc nguy cấp xuống dốc như ảnh thì khó mà nói trước được điều gì", một Facebooker chia sẻ.

Ying Ying