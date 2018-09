Chùm ảnh xúc động về tình cảm gia đình

"Mỗi lần mình và em của mình nhảy cùng nhau là vui lắm, một hôm mình nhảy với giầy cao gót, mặc váy sexy, nó nói: "Thôi kinh quá, anh đừng mặc thế này nữa!". Biết là nó nói đùa nhưng mình vẫn thấy tủi thân nên bảo nó đi ra ngoài vì không muốn khóc trước mặt nó. Nhưng nó không chịu xuống mà ở đó an ủi, dỗ dành vì nó biết là đã nói ra một câu làm mình tổn thương. Qua nhiều chuyện như thế thì dần dần nó cũng ủng hộ con người thật của mình và đây cũng là người đầu tiên trong nhà mà mình come out về chuyện chuyển giới này".