Chùm ảnh đáng ngưỡng mộ về tình yêu tuổi già

Những bức ảnh hạnh phúc của cặp đôi lớn tuổi dưới ống kính của cô cháu gái trở thành 'tượng đài tình yêu' trong lòng nhiều bạn trẻ

Được đăng tải trên trang cá nhân của bạn Nguyễn Hồng Minh (SN 1992), bộ ảnh "Ngôn tình trên gác hai" đang thu hút sự yêu thích lớn từ cộng đồng. Chùm ảnh với những lời chú thích kể về chuyện tình ông bà đăng tải trên một trang mạng xã hội được rất nhiều cư dân mạng chia sẻ.

Theo lời cháu gái Hồng Minh cụ bà 80 tuổi, cụ ông 78 tuổi. Hai ông bà lấy nhau rất sớm, từ khi cả hai mới mười mấy tuổi, đến nay đã hơn 60 năm. Ông ngoại Minh từng là giáo viên vật lý, mê Kiều và rành cả về… ngôn tình. Ông có một tình yêu lớn đối với truyện Kiều. Còn bà ngoại gần 30 năm trước từng là thợ may. Ông vẫn mặc và gìn giữ những chiếc quần, áo may ô vợ may từ vài chục năm trước... Ông rất chăm đọc ngôn tình, vì thấy hình ảnh của chính mình trong nhân vật "soái ca".

Cụ ông 80 tuổi thích truyện Kiều, rành cả ngôn tình...

Còn bà từng là thợ may.

Hai ông ba luôn có thói quen cùng nhau ngắm phố phường.

Theo thời gian, ông ngày càng đẹp lão với hàm râu bạc như cước, bà ngày một già đi với căn bệnh lãng tai của tuổi già, nhưng tình cảm ông bà không phai theo thời gian. Trên căn gác hai của ngôi nhà cũ kỹ trong lòng Hà Nội, chuyện "ngôn tình" của họ thể hiện hằng ngày: Mùa hè, hai cụ có sở thích đứng cửa sổ ngắm tắc đường và nói chuyện sâu sắc. Mùa đông, hai cụ tranh nhau nấu cơm... Tình yêu của họ giản dị mà nồng ấm như những câu thơ ông tặng riêng bà: "Tôi lái chiếc wave Tàu/ Đèo bã xã đằng sau/ Bịch rau treo đằng trước/ Xuôi ngược khắp phố phường".

Rất nhiều bình luận ngưỡng mộ, trầm trồ khen ngợi tình cảm của hai ông bà: "Ngưỡng mộ hai cụ quá! Chuyện tình như mơ luôn. Giờ hiếm có ai có được tình cảm đẹp như hai cụ. Cháu chúc hai cụ sống lâu trăm tuổi vui vẻ khỏe mạnh", một độc giả chia sẻ.

Lam Dương tổng hợp