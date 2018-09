Chú rể qua đời vì tai nạn, cô dâu một mình tổ chức đám cưới

Câu chuyện về đám cưới một mình của một cô dâu tại Long An khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Từ hôm qua, cộng đồng liên tục chia sẻ một câu chuyện về đám cưới một mình của cô dâu Nguyễn T.A.T. (18 tuổi ở Rạch Kiến, Long An). Theo thông tin được chia sẻ thì một tháng trước đó, chồng chưa cưới của A.T, chú rể Cao P.T. (22 tuổi) đã qua đời vì tai nạn giao thông. Nhiều người cho rằng hôn lễ sẽ không được diễn ra vì sự thiếu vắng của nhân vật chính, tuy nhiên, A.T. vẫn một mình trải qua các nghi lễ truyền thống để chính thức trở thành con dâu nhà họ Cao.

Những bức ảnh trong ngày hạnh phúc được cô dâu chia sẻ trên trang cá nhân, nhận được rất nhiều sự động cảm của người dùng mạng. Ảnh chụp màn hình.

Theo chia sẻ của A.T. thì cô và chồng chưa cưới yêu nhau được 3 năm, mọi kế hoạch cho tổ ấm bé nhỏ đã sẵn sàng thì chú rể đột ngột ra đi. Đáng tiếc hơn, tai nạn xảy ra đúng ngày chú rể lái xe sang đón cô dâu.

"Đợt đó, anh T. được về nhà một ngày để khám sức khỏe ở tỉnh đội Long An. Chiều hôm đó trên đường qua nhà đón tôi, chẳng may gặp tai nạn. Chỉ còn hơn hai tháng nữa là anh ấy hết nghĩa vụ và chúng tôi đã có kế hoạch tổ chức đám cưới mà không ngờ lại xảy ra sự việc này", A.T. nghẹn ngào tâm sự. Chia sẻ thêm, A.T. cho biết: "Hiện tại sau đám cưới, tôi đã về bên nhà anh sống để tiện bề chăm sóc cho bố mẹ anh và chờ ngày chào đón đứa con - kết quả tình yêu của hai đứa chào đời".

Cô dâu A.T. một mình thực hiện các nghi lễ trước sự chứng kiến của hai bên gia đình.

Những bức ảnh chụp A.T. một mình thực hiện các nghi lễ về nhà chồng nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng. Những lời chúc phúc dành cho cô gái, những dòng tâm sự đồng cảm khi về làm dâu nhưng vắng bóng người đàn ông trụ cột hay cả những lời chia sẻ thể hiện sự khâm phục của mọi người với quyết định của A.T. cũng được gửi tới cô.

Hầu hết mọi người đều dành cho cô gái những lời động viên, mong cô mạnh mẽ vượt qua cú sốc lớn này. Nickname P.Anh8x tâm sư: "Dù không biết cả hai bạn, nhưng nghe xong câu chuyện mà mình không sao cầm được nước mắt. Bạn thật mạnh mẽ cô gái à. Anh ấy sẽ luôn dõi theo hai mẹ con bạn. Chúc bạn và con luôn bình an, vui vẻ".

Hình chụp đám cưới hạnh phúc của cặp đôi.

Cô dâu nhận của hồi môn từ hai bên gia đình.

A.T. vui vẻ chụp hình với họ hàng, cũng như bạn bè dù không có chú rể ở bên.

Trước đó vài ngày, cô dâu cũng đăng tải những dòng tâm sự xúc động về ngày hạnh phúc sắp tới của hai người.

Nhiều người dùng mạng gửi lời chúc, động viên cũng như ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của cô dâu A.T.

Lam Dương

Ảnh: Facebook