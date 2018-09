'Chúng ta lấy chồng để làm gì'

Nhân câu chuyện của bạn mình về những mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, MC Bạch Lan Phương đã có bài viết khiến chị em tâm đắc.

Trên trang cá nhân của MC Bạch Lan Phương, có một bài viết về cuộc sống hôn nhân được nhiều chị em quan tâm và bình luận.

"Rốt cuộc, chúng ta lấy chồng để làm gì?

Tôi 31 tuổi. Đã có gia đình và một cô con gái gần 5 tuổi. Nhưng, bạn bè bằng tuổi tôi, chưa có gia đình không hề ít. Có cô thì đủng đỉnh, kệ, muốn ra sao thì ra. Có cô lại sốt ruột lắm, chừng vài ba tuần mà không hẹn hò ai là trông người khô héo, sầu não, và không ngừng kêu ca.

Có người đàn bà nào, đã có gia đình, mà lại khuyên bạn: 'Lấy chồng đi mày ơi, sướng lắm' không?. Có người mẹ nào, ngày tiễn con đi lấy chồng mà không giấu đi giọt nước mắt không?. Nhớ ngày mình cưới, dặn đi dặn lại mẹ: 'Cấm mẹ không được khóc đấy nhé. Con sướng mà, bố mẹ chồng tốt, chồng tốt, mẹ phải cười tươi vào'. Thế nhưng, khi cánh cửa xe hoa dần khép lại, khuất sau đó là dáng mẹ đang lấy tay áo che nước mắt, làm con cũng giọt ngắn giọt dài. Hình ảnh đấy, đến giờ mình vẫn còn nhớ. Chưa kể, hồi xưa còn bé, cứ có đám cưới, là cả đám trẻ con chạy theo, ngó mặt cô dâu. Mình thấy cô nào cũng khóc nấc lên từng hồi, nhưng không hiểu vì sao. Hỏi, thì mẹ bảo lớn lên sẽ hiểu. Và giờ đã có câu trả lời rồi mà. Lấy chồng, sướng hay khổ?

Nghe bạn tâm sự là muốn được yên ổn, tôi chỉ cười. Bởi vì người ta chưa trải qua, thì chưa hiểu được. Giống như trẻ con, đang tuổi khám phá. Càng cấm thì càng làm điều ngược lại. Giống như, chưa bỏng tay, thì chưa sợ nước sôi. Nên tôi cứ khuyên cô ấy, ráng chờ đi, rồi sẽ đến lúc cô ấy cũng được khoác chiếc váy trắng muốt tinh khôi thôi mà.

Tại sao hôm nay lại luận bàn về việc lấy chồng hay không lấy chồng?

Là vì có cô bạn, kể với tôi, rằng cô ấy phát hiện chồng dùng phần mềm tìm kiếm bạn tình một đêm.

Là vì lúc tối, nhận được điện thoại của một cô bạn khác, tâm sự chuyện chồng cô ấy có bồ.

Là vì bác giúp việc ở nhà kể, chồng đi làm bảo vệ, khuân hết đồ đi bảo anh để ở phòng, hoá ra là mang đến ở với người đàn bà khác.

Xưa như diễm, thường như cân đường, các cung bậc cảm xúc cũng sẽ là tận cùng đau khổ mà người phụ nữ nào lập gia đình cũng phải trải qua, sớm hay muộn. Biết thế, nhưng tránh không được, né không xong. Ai cũng hỏi tôi, nên làm thế nào?

Phải thú thật, dù muốn hay không, chúng ta không thể cãi được rằng Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới, không thể cãi được rằng chim thì phải bay, cá thì sẽ lội. Không thể cãi ngày thì sáng, đêm thì tối. Và đương nhiên, không thể cãi rằng, trí não đàn ông, nằm ở giữa hai chân.

Hỏi làm gì, trách làm gì, khi xưa họ nói lời yêu, hay là họ hứa. Thời điểm ấy, họ nói thật. Nhưng giờ, họ quên rồi. Họ không nghĩ được gì cả đâu. Họ chỉ làm điều mà 'não' họ muốn họ làm thôi.

Nên tôi khuyên, thôi thì còn yêu, thì cùng nhau làm lại. Chồng mà, đâu phải vật sở hữu hay đồ chơi. Đêm không về cũng chẳng cần phải lo lắng, anh ta vốn dĩ đã trưởng thành rồi. Anh ta có trót yêu người khác, thì mình hãy nghĩ rằng, đó là người mà mình yêu say đắm thì người khác cũng có thể yêu anh ấy như thế. Vậy nên, mình có đủ tốt để anh ấy tiếp tục chọn lựa mà quay về với mình hay không?. Tháng năm kỷ niệm xưa cũ hay con cái, cũng chỉ là điểm cộng chứ không phải là lý do khiến người khác không thay đổi. Cái chính là mình, vẫn cần có người đó bên đời, cái lý do mà khi xưa mình quyết định chọn người này làm chồng vẫn vậy, ý nghĩa về hôn nhân mà mình vẫn mong ngóng, chồng mình vẫn không muốn ly dị, thì thôi, mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Con người vốn dĩ chỉ tin vào điều họ muốn tin.

Còn nếu như cuộc sống thấy ngột ngạt quá, vậy hãy sống vì bản thân. Mình không vì chồng mà được sinh ra. Không thể chỉ vì có chồng mới sống được. Mình sinh ra bởi bố mẹ mình. Thế nên, muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, muốn đi đâu thì đi. Làm những gì mình thích. Chỉ cần mình cứ là mình, thì chẳng ai có thể khiến mình đau khổ.

Đời chia cho chúng ta những ván bài dở như nhau, quan trọng là do cách đánh thôi".

Khoác trên mình bộ váy cô dâu trắng muốt, tinh khôi là điều cô gái nào cũng từng mong ước trong đời. Ảnh minh họa

Bài viết thu hút hơn 12.00 lượt like cùng nhiều lượt chia sẻ, bình luận. Đại đa số chị em đều tỏ ra tâm đắc với bài viết của MC Lan Phương và rút ra kết luận: “Tóm lại vẫn là phải biết yêu thương lấy chính bản thân mình”.

Bên cạnh đó một vài bạn trẻ cũng bày tỏ sự e ngại, thậm chí là sợ hãi trước cuộc sống hôn nhân hiện nay: "Đọc xong khỏi muốn lấy chồng luôn. Một ngày lên mạng xem 10 mẹ thì 8 mẹ kể chuyện chồng có bồ còn 2 mẹ còn lại là đi đánh ghen. Thương thay số phận những người phụ nữ, đúng là hơn nhau ở tấm chồng".

