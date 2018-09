Chú mèo đầu to mặt ngố khiến cộng đồng 'điên đảo'

Thân hình mũm mĩm, to lớn cùng khuôn mặt ngơ ngác chú mèo Tôm, hiện sống ở Hà Nội khiến nhiều người yêu động vật thích thú, xuýt xoa.

Mới đây, trên một diễn đàn dân mạng thích thú chia sẻ hình ảnh một chú mèo thuộc giống Scottish Fold, màu trắng nổi bật. Đặc biệt, chú mèo này còn có đầu rất to và thân hình mũm mĩm rất đáng yêu. Bức ảnh chụp chú mèo Scottish Fold nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo thành viên mạng kèm theo đó là hàng loạt lời bình luận và chia sẻ.

Hình ảnh của mèo Tôm nhận được hơn 10 nghìn lượt yêu thích chỉ sau vài giờ chia sẻ.

Theo nhiều chia sẻ, chủ nhân của chú mèo này tên là Nguyễn Bá Tùng (sinh năm 1988), đang sống tại Hà Nội. Tùng khá bất ngờ khi hình ảnh của chú mèo nhà mình nhận được sự ủng hộ của nhiều dân mạng.

Tùng cho biết, chú mèo béo ú tên thường gọi là Tôm, giống đực, đã được hơn 2 tuổi, nặng 6 kg, cao khoảng 40-50 cm, chiều dài cơ thể khoảng 70-100 cm tính cả đuôi.

"Mình đón bé về nhà được hơn một năm, khi đó Tôm đã hơn 1 tuổi, là một bé mèo gần trưởng thành, do một gia đình khác nhập từ Nga về. Lúc ấy, Tôm tầm 4-5 kg, khung xương rất to và đặc biệt có cái đầu to hơn hẳn những chú mèo khác, cùng giống tại Việt Nam. Vì thế mà biệt danh của bé trên các trang hội yêu mèo là Tôm đầu to", Tùng chia sẻ.

Vì đây là giống mèo đặc biệt, nên khẩu phần ăn cũng như chăm sóc cũng khá kỳ công. Mèo Tôm ăn một ngày 3 bữa với thức ăn chính là gà luộc. Ngoài bữa ăn chính, cách ngày Tôm sẽ được ăn phô mai hoặc đồ ăn vặt. Hàng ngày, mèo Tôm đều được chải lông, lau mặt, được tỉa móng hàng tuần và tắm 2 tuần một lần.

Dù có thân hình to lớn nhưng Tôm rất hiền lành, đặc biệt rất nghe lời chủ.

Theo lời chia sẻ của Tùng thì Tôm sống khá tình cảm, nhà có nuôi nhiều mèo nên lúc nào Tôm cũng tỏ vẻ đầu đàn. Chú mèo này không hề hung dữ, ngược lại còn rất hiền lành, đặt đâu nằm đó, không quậy phá đồ đạc, không leo trèo và chỉ tìm các vị trí đẹp, ấm để lăn ra nằm. Đặc biệt Tôm rất nghe lời chủ: Đặt đâu nằm đó, biết đi vệ sinh đúng cách, không quậy phá đồ đạc...

Tôm rất thích chụp ảnh và đặc biệt, gương mặt ngơ ngác, ngô ngố của Tôm khiến người xem dễ dàng yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rất nhiều độc giả xuýt xoa, hâm mộ mèo Tôm. Nickname Tâm Trần viết: "Trời, nhìn em như cục bông ấy. Em không còn là mèo nữa, em phải là mèo lai lợn mới đúng". Ngọc Anh thì thích thú: "Chú mèo đang yêu quá! Trông rất phát tướng lắm nhé, mặt lại còn rất chi là biểu cảm. Chủ của em thật hạnh phúc khi có em bên cạnh trong mùa đông lạnh giá này".

Cùng ngắm những hình ảnh đáng yêu, được nhiều người hâm mộ của mèo Tôm:

Lam Dương tổng hợp