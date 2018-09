Chồng Phi Thanh Vân từng viết tâm thư dặn dò con trai trước khi ly hôn

Trước khi công khai thông tin ly hôn vợ, Bảo Duy từng viết tâm thư, bày tỏ tình cảm với cậu con trai 1 tuổi.

Trước ngày công bố thông tin mình và Phi Thanh Vân đã ly hôn do có dấu hiệu rạn nứt từ lâu, Bảo Duy từng viết một tâm thư dài dành cho cậu con trai mới tròn 1 tuổi. Bức thư không chỉ bày tỏ niềm tự hào, tình cảm mà Bảo Duy dành cho con, anh còn dặn dò con về chuyện lớn lên không có đầy đủ tình cảm, sự chăm sóc của cha mẹ.

“Con trai yêu quý, bé bỏng của ba Duy!

Vậy là còn 2 ngày nữa con đã tròn một tuổi, một tuổi của những ước mơ, của hạnh phúc mà nó luôn thể hiện trên tiếng cười mãn nguyện của ba, trên cảm xúc thương yêu vô bờ bến của mẹ và trên những lời tâm sự mừng vui khôn xiết của ông bà nội, ngoại khi nói về con. Một tuổi trôi qua với bao tình yêu thương, sự chăm sóc tận tình của ba mẹ và 2 bà nội, ngoại.

Tấn Đức là cái tên ý nghĩa nói lên tất cả mong muốn của ba mẹ là mai sau con lớn lên con hãy nhớ và đừng bao giờ quên cội nguồn của con chính là mái ấm gia đình, là quê cha đất mẹ, là tình mẹ tình cha vô cùng ấm áp và thiêng liêng. Con hãy biết đối nhân xử thế bằng đúng cái tên của con, Tấn Đức của ba nhé.

Trước khi sinh con, ba và mẹ con cũng từng trăn trở không biết khi có con sẽ như thế nào nhỉ? Con biết không? Thay vì đúng tháng mới sinh thì do đường huyết cao nên mẹ con phải mổ gấp. Lúc đó ba và mọi người rất lo lắng vì con sanh non. Con chào đời vào lúc 15h45 ngày 28 Tết năm Ất Mùi, nặng 3,2 kg. Cái cảm giác lần đầu tiên ba vào phòng chăm sóc đặc biệt, lần đầu tiên nhìn thấy con nằm trong lồng kính, vừa vui vừa lo nó vẫn còn đâu đây mỗi khi nhớ lại. Lúc đó con hư lắm đấy nha, lớn lên ba kể tại sao con hư. Những ngày đầu con về nhà ba mẹ hằng đêm đều không ngủ được, phải thay phiên nhau chăm con, cho con bú và thay tã. Thức khuya suốt nên ba xuống đến 6 kg, 2 con mắt như gấu trúc. Danh hiệu hot boy trong nhà đã bị con tước đoạt rồi.

Cảm ơn con đã đến trái đất này, đem lại cho mẹ sức mạnh, cho ba niềm vui, hạnh phúc bất tận mà chắc chắn mẹ con chưa bao giờ được hưởng và hằng mơ ước hơn 10 năm nay. Điều quan trọng nhất đó là bỗng dưng mẹ con chững chạc hơn trong vai trò người mẹ, không còn nổi loạn như trước nữa. Liệu có gì hạnh phúc hơn thế phải không con?

Rồi còn gì hạnh phúc hơn nữa khi ba mẹ được chứng kiến con lớn khôn từng ngày. Chứng kiến từ ánh mắt yêu thương của con nhìn ba mẹ cười một cách trìu mến, đầy tình thương yêu, chứng kiến từ những lúc con chập chững biết lẫy, biết bò và chập chững đứng dậy tập đi trong niềm hạnh phúc ngập tràn không gì tả nổi. Chứng kiến lúc con cười một mình vô cùng phấn khởi khi được xem những chương trình hoạt hình mà ba hay mở lên cho con xem, làm ba mẹ cũng vui lây trong niềm hân hoan hạnh phúc dâng trào. Rồi chứng kiến lúc con quấy, con khóc đòi đi chơi mà không chịu ngồi ngoan một chỗ và khi được thỏa mãn thì con vẫy tay, cười khoái chí. Con cười giòn tan mỗi khi ba làm trò, tiếng cười đó rộn ràng lan tỏa khắp ngôi nhà yêu thương làm không khí hạnh phúc của nhà ta được dâng cao lên gấp nhiều lần.

Tấn Đức của ba nè. Có con chính là ba mẹ đã có niềm vui, hạnh phúc không gì đánh đổi được. Và chính vì lẽ đó sẽ chẳng có lời lẽ hay cây bút nào có thể diễn tả hết tình yêu thương mà ba muốn dành cho con. Trên cuộc đời này không có gì là mãi mãi nên cho dù sau nay có thiếu thốn một chút tình thương thì con cũng đừng bận tâm, con hãy nhớ rằng ba lúc nào cũng yêu thương con. Khi con lớn lên con sẽ hiểu con nhé. Ba luôn cầu chúc cho con luôn hạnh phúc trong tình yêu thương của mọi người, may mắn và thành công trên đường đời và hãy học cách biết chấp nhận. Hãy hài lòng những gì mình đang có đừng quá tham lam hão huyền mà để đánh mất đi hạnh phúc, bản chất lương thiện đang có ở con nhé. Ba tin rằng con sẽ là một người tốt vì nét mặt con rất nhân từ. Cũng như là ngay những lúc này đây con hãy luôn ngoan ngoãn, ăn ngon ngủ yên để mau lớn làm nhiều việc tốt quan trọng. Hôm nay ba đã rơi nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc dành cho con!

Gửi con trai Nguyễn Tấn Đức của ba Duy”.

Ngày 24/1, Bảo Duy đăng tải một lá thư dài có nội dung thông báo việc vợ chồng anh đã ký vào đơn ly hôn. Nguyên nhân của sự tan vỡ này được Bảo Duy tiết lộ là do Phi Thanh đã có người mới: “Em có những dự định và hoài bão mà anh lại không thể làm nấc thang cho em chạm tay tới ước mơ đó được. Nên em đã tìm cho mình một người thay thế anh. Người ấy có thể cho em những gì em muốn. Bản thân anh là đàn ông, anh không muốn làm một cái bóng của người khác sống bên cạnh em. Anh nghèo không có địa vị và quyền lực nhưng anh có lòng tự trọng của riêng mình. Vậy nên anh chủ động đề nghị ly hôn để cho em được tự do đến với người mà em muốn và làm những việc mà em thích. Ly hôn không phải vì anh hết yêu em mà anh ly hôn vì anh yêu em quá nhiều... nhiều đến mức chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình để cho em đạt được những gì em muốn. Bởi đôi khi, yêu một người không phải cứ sống bên nhau mới là hạnh phúc, chỉ cần chia tay anh làm em hạnh phúc thì anh sẽ làm. Anh sẽ không trách cứ hay hận em vì lỗi do bản thân anh không đáp ứng được những gì em muốn”.

Vợ chồng Phi Thanh Vân - Bảo Duy công khai mối quan hệ năm 2014, anh còn từng chặt ngón tay của mình để chứng minh tình cảm đối với vợ khi cô dọa ly hôn. Năm 2016, cậu con trai Tấn Đức chào đời đã khiến cặp đôi vỡ òa trong hạnh phúc và là sợi dây gắn kết, giúp tình cảm của vợ chồng thêm bền chặt.

