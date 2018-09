Chồng Lê Thúy bức xúc khi vợ bị chê như 'người ngoài hành tinh'

Diễn viên Đỗ An tức giận khi bà xã Lê Thúy bị cộng đồng xúc phạm, chê bai ngoại hình giống "như con mực khô".

Mới đây, trên trang cá nhân, Đỗ An gây chú ý khi đăng khoảnh khắc ngọt ngào bên bà xã Lê Thúy, kèm với lời chia sẻ: "Vợ đẹp! Vợ đẹp! Vợ đẹp! La lên cho cả làng biết mình có vợ đẹp vậy á".

Đỗ An bức xúc khi bà xã Lê Thúy bị chê 'như người ngoài hành tinh'.

Dưới phần bình luận, không ít người hâm mộ thể hiện sự ghen tị trước những lời ngọt ngào của Đỗ An dành cho Lê Thúy. Tuy nhiên, có một ý kiến thẳng thừng chê bai nhan sắc của siêu mẫu như "người ngoài hành tinh", dáng như "con mực khô".

Lập tức, Đỗ An đã đáp lại gay gắt: "Em à, đã là con người ấy, nên biết lúc nào nên mở miệng nói và lúc nào không nên em nhé... Anh xin đóng cổng nhốt em ở ngoài nhé. Anh không muốn những người yêu quý vợ chồng anh lại mang khẩu nghiệp vì em". Màn trả lời thẳng thắn của Đỗ An nhanh chóng nhận được rất nhiều sự hưởng ứng từ cộng đồng mạng.

Facebook Hương Nga viết: "Ngưỡng mộ anh chị quá. Anh chị có tình yêu rất đẹp, phải nói anh rất yêu chị, đã nhìn ra cái đẹp của chị từ rất lâu, chỉ là người ta không phát hiện thôi. Giờ chị tăng cân, nhìn chị càng yêu hơn". Cùng quan điểm, Facebooker Dương Sumo Tuyền chia sẻ: "Người chồng đáng yêu của Thuý. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc phúc".

Còn Facebook Minh Quang cho rằng: "Người ta chê vợ anh ngay dưới phần bình luận thì đúng là vô duyên thật, nhưng anh Đỗ An nói vậy thì cũng nặng lời quá. Khán giả ngồi dưới sân khấu, họ có quyền bình luận về người mẫu gầy hay mập, đẹp hay xấu . Khán giả chỉ nhìn thấy được ngoại hình của người mẫu đẹp xấu đến đâu thôi, còn bên trong đẹp ai mà thấy được. Vợ của Đỗ An đẹp ở bên trong chỉ Đỗ An mới biết. Còn khán giả họ thấy gầy thì họ chê là xấu chứ không có ý gì hết".

Cherry Trần