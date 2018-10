'Anh sẽ luôn là người chồng xứng đáng với em, là người cha vui vẻ nhưng nghiêm khắc với các con của chúng ta', Tuấn John hứa.

Trên trang cá nhân, Tuấn John vừa đăng status gửi đến bà xã Lan Khuê. Anh cho biết đám cưới đã qua nhưng hiện tại vẫn không ngừng nhớ về ngày đặc biệt này. Nam doanh nhân cũng hứa sẽ là người chồng xứng đáng với vợ, là người cha tuyệt vời của các con sau này.

Kèm theo video toàn cảnh đám cưới, ông xã Lan Khuê viết: " It came and I can't stop thinking about it, this was the best day of my life so far, until our first-born comes into this world. I want to thank the people who made the day even more special, my family (blood and platonic). I will always be the husband you deserve and the fun-but-strict father to our children" (Tạm dịch: Anh không thể ngừng suy nghĩ về đám cưới của chúng mình, đó là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh từ trước đến nay. Anh muốn cảm ơn gia đình mình - những người đã làm cho ngày này trở nên đặc biệt hơn. Em yêu, anh sẽ luôn là người chồng xứng đáng với em, là người cha vui vẻ nhưng nghiêm khắc với các con mình).

Chồng Lan Khuê đăng status nhắn nhủ vợ hậu đám cưới

Chia sẻ này nhận được nhiều quan tâm của bạn bè và người hâm mộ. Facebooker Lan Luu viết: "Chúc mừng ngày trọng đại nhất cuộc đời của bạn. Cảm ơn một buổi tối thật tuyệt vời. Mong những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với bạn và Lan Khuê". Còn Facebook Erica Minisini khen ngợi: "Thật tuyệt vời. Đó không chỉ là một đám cưới bình thường, tình yêu ngập tràn trong ánh mắt của hai bạn".

Cùng quan điểm, Facebooker Queen Throngkumpol chia sẻ: "Đám cưới đẹp như mơ. Nghiêm túc mà nói tôi đã bị mê hoặc bởi đám cưới này. Hai bạn trông rất hạnh phúc khi sánh đôi bên nhau. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc và sớm có những đứa trẻ đáng yêu".

