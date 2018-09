Chọn bạn mà chơi, chọn người mà tin

Những cái bè thì dễ tan, chỉ bàn tay nắm chặt thì sẽ kéo ta tiến tới. Chọn một bàn tay sẵn sàng cho mình nắm mới là chọn một người bạn đích thực trong đời.

Mộc Diệp Tử

Ngạn ngữ Anh có câu: "Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ chỉ cho anh biết, anh là người như thế nào". Người Việt thì có rất nhiều câu nói tương tự: "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy"...

Bí quyết của người thành công, đơn giản chỉ là "chọn bạn mà chơi". Họ chọn chơi với những người giỏi hơn, không phải để lợi dụng, mà là để làm động lực tiến lên. Đúng kiểu đôi bạn cùng tiến.

Trong cuộc sống cũng vậy, tính cách - hành vi có xu hướng lây lan. Thói quen xấu hình thành từ môi trường xấu. Ví dụ như vụ thảm sát ở Bình Phước, chơi với bạn xấu mà không có lập trường, cả tin, cả nể thì vô tình hại bản thân vào kết cục bi thảm nhất. Cuộc sống này có hai dạng bạn: bạn để gắn bó và bạn để qua đường.

Người để gắn bó, là người để chia sẻ, để lắng nghe, để hiểu và để cảm thông. Không hẳn sẽ vào sinh ra tử, nhưng đồng kham cộng khổ thì họ luôn sẵn sàng. Nghĩa là khi bạn khó khăn, tự khắc họ sẽ chia sẻ. Khi bạn hạnh phúc, họ cũng sẽ chia vui. Họ là người để trao niềm tin và đặt niềm tin vào bạn. Thẳng thắn, chân thành, không xu nịnh.

Bạn để qua đường, thì đơn giản chỉ là đi một đoạn đường rồi rẽ trái, hun hút trong biển người, như người dưng quen mặt. Những người chỉ tìm bạn khi vui chơi, khi cần nhờ vả, và sẵn sàng gạt bỏ tất cả - để bảo vệ lợi ích cá nhân. Đôi khi, chỉ để kết một cái bè thật rộng, sẵn sàng kéo bạn chết chìm.

Đến một độ tuổi nào đó, chữ bạn trong cuộc đời sẽ cần đánh giá lại. Con người hướng về gia đình, tình bạn không phải để vui chơi, tình bạn là để mang giá trị sẻ chia nhiều hơn. Người có thể để bạn tin - là người luôn khuyên bạn đặt giá trị gia đình, công việc, lợi ích cho bạn lên mọi mối quan hệ vui vẻ khác. Là người bất chấp mọi giận hờn, tự ái, cho bạn lời khuyên chân thành nhất.

Ảnh minh họa.

Khi đã đủ trưởng thành, con người không thể nào mãi rong chơi, ích kỷ và hèn nhát bất chấp tất cả. Tôi tin, khi anh biết chọn một mối quan hệ tốt, anh đã biết giá trị sống của chính mình.

Những loại bạn rủ anh từ bỏ gia đình, từ bỏ người yêu, từ bỏ công việc, để vui chơi, để đi vào con đường xấu, không dám lắng nghe lời khuyên, không nhận thức sai lầm bản thân, chỉ thoả mãn với hiện tại, hèn nhát trốn tránh và đổ lỗi - là những người bạn thất bại trong cuộc sống. Là những người chỉ để kết bè, để tự huyễn, mượn sức mạnh đám đông che lấp hèn nhát bản thân.

Những cái bè thì dễ tan, chỉ bàn tay nắm chặt thì sẽ kéo ta tiến tới. Chọn một bàn tay sẵn sàng cho mình nắm mới là chọn một người bạn đích thực trong đời. Là người lớn, có nhiều thứ phải làm và chọn, có thể tiếc khi mình chưa sống trọn vẹn với những người tốt, nhưng đừng tiếc khi mình trở thành những cái phao trong một vài mối quan hệ hờ hững.

Một người từng bất chấp hai lần phản bội, quay lưng nói xấu tình bạn, thì giữ mối quan hệ như thế để làm gì? Tiếc mười mấy năm danh nghĩa, đến cuối cùng cũng chỉ là người thu nhặt mảnh vỡ, cố ghép cho tròn chữ bạn méo mó mà thôi. Là người biết nghĩ - chọn bạn mà chơi, chọn người mà tin và hãy tin người đã đồng hành với mình trong lúc khó khăn nhất.

"Show me your friends, I’ll tell you who you are".