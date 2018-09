Ngoài những lời khen, nhiều người nghi ngờ chiến sĩ cảnh sát đã 'thổi sáo nhép'.

"Buồn của anh" đang là ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu mến và cover lại. Đây là bài hát được sáng tác và trình bày bởi các nghệ sĩ trẻ K-ICM, Đạt G và Masew. Mới đây, video ghi lại hình ảnh một chàng trai trẻ trong bộ quân phục xanh cũng đã trình bài lại ca khúc này bằng màn thổi sáo trúc.

Đoạn video dài gần 2 phút ngay sau khi đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt xem cùng nhiều lượt bình luận, chia sẻ. Mọi người đều cho rằng tiếng sáo da diết đã khiến bài nhạc có chiều sâu và dễ đi vào lòng người. Chủ nhân của đoạn video chính là chiến sĩ Trần Bá Toàn (sinh năm 1994) hiện là lính nghĩa vụ phòng cháy chữa cháy tại Hải Phòng. Video được quay khi bạn đang trong ca trực tại phòng ban.

Chiến sĩ cảnh sát cover ca khúc 'Buồn của anh' bằng sáo trúc

Tài khoản Mai Hương Giang bình luận: "Nhìn thấy bộ quân phục là mình mê tít rồi lại thêm cái khoản thổi sáo hay mê mệt như thế thì còn gì để diễn tả nữa. Anh cảnh sát này lại khiến bao cô gái bị đốn tim mất rồi". Facebooker Sam Ngo bày tỏ: "Trời. Đã đẹp trai mà còn thổi sáo hay nữa, say ngay từ cái nhìn đầu tiên ý".

Tuy nhiên, nhiều người lại nghi ngờ anh chàng cảnh sát này thổi sáo nhép theo các bản đã có sẵn ở trên mạng. Tài khoản Nguyễn Hồng nói: "Đoạn cuối chẳng thấy khớp nốt nhạc gì cả, chắc là thu âm rồi phát lại và ghép vào video". "Em này là có biết chơi. Nhưng ngồi thổi sáo vô hồn mà nghe tiếng sáo luyến láy mượt như thế là sai rồi với lại như nhiều người nói là tiếng và hình lệch nhau", người dùng Facebook Thang Doan nhận xét.

"Thật đấy mọi người ạ, do bạn ý có bật đoạn nhạc nền kèm theo nữa nên nghe cảm giác mượt, ảo hơn. Với cả có thể là do hình và âm thanh không khớp vì chất lượng video hay do mạng thôi", một Facebook khác bênh vực.

Ying Ying