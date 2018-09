Chia sẻ gây bão của 'bồ nhí' về cách giữ người yêu

'Giờ mà nếu biết anh ấy có bồ nhí, mình khuyên bạn, đừng có làm ầm ỹ lên rồi lên Facebook 'bóc phốt' các kiểu, bạn làm vậy chả khác nào con điên ấy'.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bức tâm thư “gây bão” nhằm đưa ra lời khuyên về cách giữ người yêu của một cô “bồ nhí” khiến nhiều người sôi sục. Bức thư này được đăng tải trên fanpage Confestion của một trường ĐH thu hút hàng nghìn thành viên.

Đăng tải thu hút hàng nghìn lượt like cùng rất nhiều bình luận tranh cãi. Ảnh chụp màn hình.

Nguyên văn dòng chia sẻ của cô "bồ nhí":

Những chuyện mình kể dưới đây có một số chi tiết nhạy cảm có thể khiến các bạn nữ nổi điên và muốn đánh mình, nhưng các bạn hãy bình tĩnh, mình chỉ chia sẻ dưới một góc độ rất-chân-tình và thành thật: Mình là bồ nhí của một vài anh trai.

Có những người đã có người yêu, rất thương yêu, có người sắp cưới. Mình lấy ví dụ một anh nhé. Anh này và người yêu quen nhau được 4 năm rồi, đợi người yêu ra trường là cưới thôi. Anh là người đàn ông bận rộn, có khi cả 2-3 tháng mình mới gặp anh một lần. Tụi mình rất ít khi nói chuyện, chỉ có vài tin nhắn "Anh nhớ em", "Avatar mới của em xinh quá!". Anh và mình không hẹn nhau bao giờ. Có khi mình đang học, anh gọi "Em ở đâu, anh đến đón được không?". Anh đưa mình đi ăn, đi coi phim, có khi đưa về nhà, muốn được mình ôm vào lòng như chú chó con. Anh nói cảm giác này bình yên và dễ chịu lắm. Dĩ nhiên tụi mình có have sex, have sex theo đúng nghĩa yêu thương, không phải là để thoả mãn. Điều đó cũng có nghĩa là anh cheat on bạn gái anh.

Nhưng các bạn biết sao không? Khi mà người đàn ông của bạn quá bận rộn, quá nhiều việc phải làm, anh ấy mệt mỏi và cần được chia sẻ. Anh ấy không muốn nghe các bạn mè nheo: "Sao anh chưa đưa e đi coi phim, em muốn mua cái này chưa ai chở đi, em muốn thế này, em muốn thế kia", lại càng không muốn nghe: "Anh bận gì bận lắm vậy, yêu gì cả tháng không gặp nhau" rồi gọi cả trăm cuộc điện thoại. Lúc đó điều đơn giản nhất là anh ấy sẽ gọi cho mình, đến đón mình rồi tắt điện thoại.

Để cho anh ấy yêu một cách tự nhiên đi, đừng coi "yêu" là một trách nhiệm, bạn muốn được anh ấy tôn trọng thì bạn phải học cách tôn trọng anh ấy trước. Không phải trong một mối quan hệ nam-nữ là nam lúc nào cũng phải đứng ra gánh vác mọi thứ đâu. Muốn đi mua sắm thì bạn rủ bạn bè mình đi đi, cả tuần hay cả tháng mời gặp người yêu một lần mà bạn bắt anh ấy đi theo coi bạn mang đôi giày này đẹp không, túi xách kia hợp không á? Nó chán òm luôn ấy!

Còn nữa, hãy yêu một cách sạch sẽ. Bạn quen 2 năm 3 năm, ok, quen lâu quá rồi thì không còn gì phải ngại đúng không? Có thể lúc đó, cái gì tự nhiên nhất là vui nhất, hai bạn xì hơi trước mặt nhau rồi cười, vui thật. Bạn đến tháng, 2 bạn vẫn chấp nhận 'have sex' và anh ấy nói: "Có gì đâu mình quen nhau lâu rồi anh không sợ đâu mà". Rồi ok, một tháng anh chỉ gặp bạn được một lần, bạn bắt ảnh have sex khi tới tháng, anh vẫn ok thôi, nhưng với mình thật ra cảm giác lúc đó nó gớm chết luôn ấy. Quen lâu không có nghĩa là bạn kêu anh tới nhà chơi, mặt mộc ok không sao nhưng mà cái đầu ba ngày chưa gội bết rệt thì nó hơi quá ấy, bạn cũng hiểu con trai yêu nhất là mái tóc mà?

úc mà bạn bực bội rồi nhắn 1.800 tin nhắn trách móc cho anh thì anh đang dẫn mình đi ăn, đi chơi, có khi đi coi phim, ảnh còn tạt qua khu mua sắm mua cho mình 1 đôi giày. Ảnh minh họa.

Bạn hiểu người yêu mình nhiều công việc, bạn yêu thì bạn nên thông cảm và chia sẻ với người ta, đừng có nổi nóng lên vì người ta không thể gặp mình. Lúc mà bạn bực bội rồi nhắn 1.800 tin nhắn trách móc cho anh thì anh đang dẫn mình đi ăn, đi chơi, có khi đi coi phim, ảnh còn tạt qua khu mua sắm mua cho mình một đôi giày. Tối hôm đó anh sẽ đưa mình về nhà, tụi mình nằm ôm nhau, mở tin nhắn của bạn ra đọc, rồi anh ấy sẽ nhắn tin xin lỗi, làm hoà, ngay cả khi bạn nhắn tin đòi chia tay các kiểu thì ảnh vẫn xin lỗi. Mà thứ làm cho anh ấy bình tĩnh và vui vẻ trở lại để xin lỗi bạn không phải là tình yêu giữa 2 bạn đâu, mà là mình ấy.

Mình không khuyên anh ấy bỏ bạn, cũng không cướp giật gì, nếu anh ấy bỏ bạn thì mình cũng không chấp nhận làm người yêu của anh ấy. Đọc đến đây nhiều bạn nói mình xài đồ chung. Bạn đếm coi bạn quen bao nhiêu người, người yêu bạn từng quan hệ với bao nhiêu đứa đi rồi bạn hẵng nhận xét đồ chung đồ riêng.

Có bạn sẽ nói đó là thằng đàn ông tồi. Ừ, yêu 9 năm còn bỏ được mà? Sao bạn cứ cố gắn 2 chữ trách nhiệm nặng nề lên người yêu của bạn? Bạn và anh ấy đã cưới chưa? Cưới rồi thì hẵng xem đó là trách nhiệm của một gia đình.

Mình nói thật, đừng nghĩ người yêu mình chiều mình, hay là quen quá lâu thì không bỏ được. Đừng nghĩ nói câu chia tay thì ảnh sợ, nó trẻ con lắm! Mình chính là một dạng của tiểu tam đấy, chỉ khác ở chỗ mình không dụ dỗ ai đến với mình rồi bỏ người khác. Và bạn chỉ là người yêu chứ không phải vợ của anh (là vợ rồi thì mình xin biến mất không tăm tích hen, mình không phá hoại gia đình). Bạn cho rằng mình có quyền chọn người tốt hơn thì anh ấy cũng vậy hen.

Đọc đến đây các bạn nữ đã nổi hết máu mặt lên chưa? Các bạn chửi mình tuỳ ý. Nói mình không có quyền phát biểu cũng được, không thành vấn đề. Tuy nhiên chửi cho đã xong thì nhớ xem lại bản thân, bí kíp giữ người yêu quan trọng ở chữ "yêu" chứ không phải chữ "giữ". Đừng vội phán xét do mình mà người yêu bạn bỏ đi, tự xem lại vì sao người yêu bạn tìm đến mình trước đã.

Giờ mà nếu biết anh ấy có bồ nhí, mình khuyên bạn, đừng có làm ầm ỹ lên rồi lên Facebook 'bóc phốt' các kiểu, bạn làm vậy chả khác nào con điên ấy. Bạn nên nhẹ nhàng hỏi: "Em biết anh có bồ nhí rồi, em xin lỗi, em nhận ra thời gian qua em xấu tính và làm anh buồn nhiều lắm, anh cần người chia sẻ yêu thương đơn giản đúng không?", rồi khóc 3 giọt nước mắt (đừng có khóc nhiều, nhìn thấy mà mệt), "nếu mà anh thấy không còn yêu em nữa thì em để cho anh đi", rồi đoạn này khóc thêm 3 giọt. Mình đảm bảo ảnh sẽ mủi lòng mà cắt đứt liên lạc với mình, sau đó 2 bạn sẽ hạnh phúc dài lâu, không bực bội, không cãi nhau nữa. Thế nha, good luck!

Đàn ông rất ghét mấy mụ hay chửi, kiểu gặp gì cũng chửi như chưa bao giờ được chửi, kiểu tự hào khi người ta khen mình chửi hay, kiểu chửi hết họ hàng nhà người ta, lớn hết rồi!

Chia sẻ gây nên nhiều tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Bức tâm thư sau khi được đăng tải lập tức đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Đa phần các ý kiến không đứng về phía cô bồ nhí, họ cho rằng, cô không đủ 'tư cách' để lên tiếng phát biểu với ai cả.

“Bạn nói nghe giỏi và biết cách yêu quá cho nên bạn mới chả có người nào để mà chính thức công khai quen bạn. Toàn phải đi làm phương án dự phòng khi các chàng trai muốn gió mới”, một độc giả lớn tiếng mỉa mai.

Trái ngược với quan điểm trên, bạn Trần Thanh viết: “Mình thấy bạn này nói cũng có cái đúng. Tại sao đàn ông họ lại thích đi với gái vậy. Tại sao không trở thành tình nhân của người yêu mình. Nhiều người đoan trang thục nữ tiểu thư không phải lối. Mà đàn ông họ thích con gái hơi hư hỏng một tí. Mới lại, đàn ông họ chỉ muốn thêm không muốn bớt. Các bạn nữ cũng nên nhìn những điểm yếu chưa được như bạn bồ nhí này phân tích chứ nhỉ?".

Ngọc Trâm nêu quan điểm: "Mình không ủng hộ, cũng không đồng tình nhưng cũng không muốn mỉa mai bạn. Bạn rất dũng cảm khi thừa nhận bản thân, nhưng nếu bạn đừng lên giọng thái quá thì mình nghĩ nhiều người sẽ không phản ứng dữ dội như vậy".

Dù thực hư câu chuyện chưa được kiểm chứng, nhưng những ý kiến trái chiều xung quanh chia sẻ vẫn diễn ra trong cộng động mạng.