Chìa khóa để sống vị tha trong cuộc sống

Đừng quên bản thân bạn cũng từng gây ra lỗi lầm. Nhìn vào sự thật này để thấy người khác có thể tha thứ cho mình thì tại sao mình không thể?

Trong cuộc sống, những gì cũ kỹ nên xếp lại kể cả những xích mích, bất đồng, va chạm. Biết là vậy nhưng đôi khi ta vẫn bực bội khi phải tha lỗi cho những điều khó ưa đó. Điều này không có gì trái với tự nhiên, vì tha thứ thường khó hơn mắc phải lỗi lầm rất nhiều lần, tuy vậy nó hoàn toàn là điều có thể.

Đừng đợi nhận được lời xin lỗi

“Thông thường chúng ta rất biết cách bảo vệ lẽ phải của mình: ‘Không lý gì tôi phải tha thứ cho hắn trước trừ phi hắn thừa nhận sai phạm và xin lỗi tôi'", Mariah Burtom Nelson - tác giả quyển Five keys to forgiveness and freedom (5 chìa khóa giúp bạn vị tha và thư thái), nhận xét.

“Nhưng nếu chúng ta làm điều đó (chấp nhận tha thứ trước khi nhận được lời xin lỗi) thì chúng ta sẽ tránh được tình trạng tâm trí bị đeo đẳng bởi cơn giận dữ trong khoảng thời gian không lấy gì làm ít ỏi, và thường thì chính chúng ta mới là người gánh chịu các thiệt hại do sự tức giận ấy gây ra. Điều này có khác gì bạn tự mình đặt niềm vui, sự thanh thản dễ chịu của bản thân vào tay người khác?".

Tìm cách thông cảm với sự xúc phạm

Hành động xúc phạm bạn của anh ấy/cô ấy có lẽ xuất phát bởi một nỗi đau chôn kín nào đó, và họ phải dùng nó như một trong những phương cách tự vệ. “Có một câu tôi vẫn thường nhắc nhở mình: đằng sau bất kỳ hành động thô lỗ nào, thường là một chuyện đau lòng”, Nelson cho biết.

Hãy thử hoán đổi vị trí giữa bạn và người xúc phạm. Bằng việc làm này bạn đã tự mình từng bước tháo bỏ những bực bội chất chứa trong lòng ít nhiều rồi đấy. Một sự việc chỉ gây khó chịu khi chưa được các bên liên quan hiểu thấu đáo mà thôi. Tiến sĩ Robert Karen chia sẻ: “Chúng ta cũng hay quên một điều rằng ngay với những người yêu thương chúng ta (hoặc những người chúng ta yêu thương) đôi khi vẫn không tránh khỏi việc làm tổn thương, và có thể cả phản bội chúng ta. Nhưng trên hết, điều này không bắt buộc chúng ta phải chấm dứt mối quan hệ với họ”.

Đừng quên rằng bản thân bạn cũng từng gây ra không ít lỗi lầm

Nhìn vào sự thật này để thấy rằng người khác có thể tha thứ cho mình thì tại sao mình không thể làm điều này nhỉ?

Hãy “kịch” một chút

“Nếu bạn không thể hiện điều này qua hành động bất kỳ thì bạn khó chắc chắn rằng đã thực lòng tha thứ”. Ví dụ: bạn có thể cầm một cục đá kha khá trong tay và thả rơi nó xuống khi bạn nói lời tha thứ, hay bạn cũng có thể thắp lên một ngọn nến và liên tưởng những gì chất chứa trong lòng sẽ dần biến mất như sáp nến kia đang từ từ tan chảy.

Nhớ rằng tha thứ không phải là quên mất

Đôi khi dù chuyện buồn đã xảy ra từ lâu và bạn cũng đã tha thứ nhưng vẫn không tránh khỏi những phút nhói lòng bất chợt khi một sự việc tương tự vô tình xuất hiện. Vì vậy, bạn được khuyên rằng nên thường xuyên làm mới lại sự vị tha của mình trên một vài khía cạnh.

Sau cùng, tha thứ cho người cũng chính là tha thứ cho bản thân

Karen đã nói: "Tha thứ cho người khác chính là sự phản chiếu cho hình ảnh chúng ta tự tha thứ cho chính mình".

Văn Hiến

(Theo LHJ)