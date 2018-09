Chỉ cần sống để mãi yêu em

Này yêu dấu, hãy để anh che chở cho em suốt cuộc đời, được không em?

Khả Anh

Hà Nội đã bước sang thu rồi đó em, bỏ rơi cái oi bức, nóng nức của mùa hè nhưng cũng không quá lạnh để ta phải run rẩy như cái rét của tiết trời những ngày đông. Chỉ là những cơn gió se lạnh đầu mùa, hơi se se thôi nhưng cũng đủ để cho ta thấy ta cần một vòng tay ấm áp biết nhường nào, đủ để cho ta thấy ta đang hạnh phúc biết bao nhiêu. Với ai đó có thể là một mùa thu ảm đạm lặng lẽ nhìn những chiếc lá đang dần ngả màu vàng úa, nhưng đối với anh thu năm nay thật trong veo và tinh khiết. Bởi thu này anh đã bắt đầu biết nghĩ về em, người con gái tương lai của cuộc đời.

Từng giọt mưa đang lặng lẽ rơi trên mái hiên nhà trong phố. Thời gian của những hiền lành và dịu dàng của ký ức tràn về làm xao xác những rung động nhỏ nhặt nhất trên từng ngón tay duỗi dài đơn độc và trong từng hơi thở miên man khẽ khàng… Nhấp từng giọt cafe anh lặng lẽ cảm nhận những giai điệu ngọt ngào nơi bài hát “Beautiful In White” do Shane Filan tự sự.

“Not sure if you know this, but when we first met I got so nervous, I couldn’t speak, in that very moment, I found the one and my life had found its missing piece…- Chẳng dám chắc rằng em có biết được điều này không, nhưng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau anh thật sự bối rối, anh không thể nói được nên lời, cũng trong khoảnh khắc đó anh đã nhận ra một điều rằng cuộc đời anh đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu…”

Ảnh: Bin Trương.

Những ca từ nơi bài hát đó như những nét bút vẽ nên một tương lai rạng rỡ cho tình yêu của chúng mình. Có thể lúc này anh chưa thể hình dung ra được sự xuất hiện của em khi bước vào và dừng chân lại cuộc sống nơi anh, nhưng anh biết đó sẽ là món quà lớn nhất của cuộc đời anh, và anh sẽ hạnh phúc biết nhường nào khi thấy người con gái thân yêu của anh sẽ được cả ba và mẹ hướng nhìn bằng tất cả tình yêu thương như tình yêu mà ba mẹ đã dành cho nhau.

Em yêu dấu, em hãy yên tâm một điều rằng dù cuộc sống này có ra sao, có khó khăn và vất vả như thế nào thì anh cũng sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất, bình an nhất và sẽ luôn ở bên em động viên chăm sóc vỗ về để em có một con đường đi bằng phẳng nhất, một bến đỗ an bình nhất.

Ba mẹ đã dành cho anh những lời tâm sư khi anh tập tễnh những bước đi đầu tiên giữa cuộc đời: “Cuộc sống này rộng lớn lắm con à, hạnh phúc và khổ đau luôn cận kề nhau và chúng có thể thay thế nhau bất cứ lúc nào nhưng điều đó có đôi khi lại hoàn toàn phụ thuộc vào cách con ứng xử và nhìn nhận cuộc sống này dưới một cái nhìn ra sao. Con trai của ba mẹ con hãy nhớ rằng: Thành bại của con người nằm ở chỗ họ nhìn nhận thế giới và xác định chỗ đứng của mình như thế nào, những người luôn nhìn thấy và nắm bắt cơ hội ở bất cứ nơi nào, mọi thời điểm và trong mọi hoàn cảnh thì rất ít khi thất bại. Con hãy vững vàng lên con nhé…”. Và đó cũng là nền tảng của một đời sống hạnh phúc thiện lành mà anh sẽ tạo ra dành cho gia đình của chúng mình.

“And from now til my very last breath, this day I’ll cherish, What we have is timeless, my love is endless…- Và kể từ giây phút này cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng, anh sẽ khắc ghi mãi ngày hôm nay, những gì chúng ta có là vĩnh cửu, tình yêu của anh là bất diệt…”. Hãy nhìn và bước thật chậm về phía anh:

Để anh được nhẹ nhàng chạm đôi tay bé nhỏ mềm mại của em, để anh được trao cho em chiếc nhẫn mà anh đã chọn, cho người con gái của đời anh.

Để anh được ôm em nồng nàn, để anh được cùng em rót những ly rượu mừng vui, để anh và em được chúc phúc bởi những người thân yêu nhất.

Để anh được hát tặng em bài hát “Beautiful In White” và ngắm em đẹp xinh trong bộ váy trắng muốt bồng bềnh như nàng công chúa cổ tích, tay cầm bó hoa duyên phận chúng mình. Để anh được làm chú rể, đi cùng em con đường đến cuối cuộc đời…

Này yêu dấu, hãy để anh che chở cho em suốt cuộc đời, được không em… Đêm nay, anh viết cho em người con gái tương lai của cuộc đời anh những dòng chữ tinh khôi và thanh khiết bằng cảm xúc chân thành nhất.

Đi qua những ngày mưa rồi sẽ là nắng vàng rực rỡ. Đi một vòng lớn cũng đến lúc nên dừng lại nghỉ ngơi và hít thở. Nỗi cô đơn, nước mắt, sự mất mát và tan vỡ… Đến cuối cùng vẫn nên được sẻ chia, dù chỉ với một người. Sống chân thành và mạnh mẽ. Đến bây giờ, anh nghĩ rằng, thu này anh đã bắt đầu biết nghĩ về em, người con gái tương lai của cuộc đời.

Vài nét về tác giả:

