Chi Anh bất ngờ tuyên bố rút khỏi vị trí CEO chuỗi The KAfe

Cựu CEO cho biết, đây sẽ là thời điểm cô dành nhiều thời gian cho gia đình và bản thân hơn sau 3 năm cống hiến trọn vẹn cho the KAfe.

Chiều qua, Đào Chi Anh, cô gái sinh năm 1984 được biết đến tới tư cách là CEO của chuỗi cửa hàng đồ ăn và cà phê khá hot ở Hà Nội thời gian vừa qua - The KAfe, đăng tải dòng trạng thái trên Facebook cá nhân, tuyên bố rút khỏi vị trí đứng đầu. Vị trí Giám đốc điều hành (CEO) của KAfe Group sẽ được sớm dành cho một người khác đảm nhiệm, đồng thời Chi Anh không còn tham gia vào hoạt động kinh doanh KAfe Group.

Trong tâm thư gửi đến các khách hàng và đối tác, Chi Anh bày tỏ sự may mắn khi có được những người đồng hành tuyệt vời, nhận được sự ủng hộ từ các bạn, của tập thể nhân viên đầy nhiệt huyết, của các nhà đầu tư và được sống với đam mê của mình trong suốt 3 năm qua. Hành trình ấy từ giờ sẽ do ban lãnh đạo mới thay cô bước tiếp.

Về cá nhân, cựu CEO cho biết: "Đây sẽ là thời điểm Chi Anh dành nhiều thời gian cho gia đình và bản thân hơn sau 3 năm cống hiến trọn vẹn cho the KAfe".

Cuối cùng, cô gửi lời cảm ơn đến những người khách hàng, đến gia đình người thân, các đơn vị truyền thông và đối tác, những người bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ cô trên hành trình này. "Các bạn chính là nguồn sức mạnh, nguồn động lực để Chi Anh vững vàng vượt qua mọi khó khăn trong suốt 3 năm vừa qua. Chi Anh sẽ không bao giờ ngừng theo đuổi đam mê của mình và hy vọng sẽ sớm được gặp lại các bạn trong một hành trình mới", cô viết.

Sau khi được lan truyền, thông tin trên nhanh chóng gây bất ngờ cho người đọc, trong đó có những thực khách quen thuộc với The KAfe trong thời gian qua. Phần đông các bình luận đều chia sẻ sự ngỡ ngàng.

Bạn Hằng Lê viết: "Thật sự rất sốc khi đọc tin này, em hy vọng và chúc chị thành công trên con đường phía trước". Bạn Van Duong, một khách hàng quen thuộc, chia sẻ: "Mình thường xuyên đến the KAfe. Hẹn sớm gặp lại Chi Anh trong một hành trình mới". Bạn Trung Mai bình luận: "Nghỉ một chút để rồi nhảy cao hơn, chạy xa hơn. Cố lên em".

Năm 2013, với ý tưởng mở một quán cà phê mang phong cách hiện đại, trau chuốt từ thiết kế nội thất, cách chế biến món ăn và trình bày, nữ CEO 8X cùng các cộng sự đã cho ra mắt chuỗi cà phê gồm 4 thương hiệu gồm The KAfe, The KAfe Village, The KAfe Box và The Burger Box rất được lòng giới trẻ. Hiện KAfe Group có 11 cửa hàng tại Hà Nội và 3 địa điểm tại TP HCM.

Cách đây một năm, dự án của Chi Anh nhận được khoản đầu tư 5,5 triệu USD (hơn 120 tỷ đồng) từ Cassia Investments - một công ty có trụ sở ở Hong Kong. Tuy nhiên, tháng 6 năm nay, công ty bị đối tác tố chậm nợ hơn 4 tỷ đồng trong 3 tháng, song The KAfe khẳng định sự việc do 2 bên không thống nhất được số tiền, chứ không phải khó khăn về tài chính.

SuZi Nguyên tổng hợp