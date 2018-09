Chảo thịt rang 'bá đạo' của cô dâu mới về nhà chồng

Đặt nguyên cả tảng thịt lên chảo, cô gái hồn nhiên chụp lại ảnh và hỏi bạn thân xem giờ phải chế biến tiếp như nào.

Sự vụng về trong chuyện bếp núc của những nàng dâu mới vốn là đề tài muôn thuở trong các cuộc chuyện phiếm khiến chị em cười ra nước mắt. Mới đây nhất, chảo thịt rang còn để nguyên cả tảng thịt của một cô gái trẻ mới về nhà chồng lại được chị em bàn tán xôn xao.

Theo ảnh chụp cuộc hội thoại, do mẹ chồng đi vắng nên cô gái phải vào bếp làm món thịt rang. Sau khi bắc chảo lên bếp kèm theo miếng thịt chưa thái và nước, cô gái gửi bức hình cho bạn: “Mày ơi, tao đang rang thịt, bây giờ làm thế nào nữa?”. Thậm chí, cô dâu trẻ còn cho biết chỉ mới “rửa miếng thịt thôi mà đã ghê hết cả tay” do ở nhà vốn không phải làm gì và không ngừng than vãn đi lấy chồng khổ, việc gì cũng tới tay.

Khi nhìn thấy chảo thịt, cô bạn thân không biết nên khóc hay cười nhưng vẫn kiên nhẫn chỉ dẫn tận tình và nhắn nhủ bạn mình: “Lấy chồng rồi phải học nội trợ đi”.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên một diễn đàn dành cho các chị em phụ nữ đã khiến không ít người phải phì cười về độ vụng về của cô gái. Nhiều Facebooker còn tỏ ra ngao ngán vì thịt rang vốn là món rất dễ chế biến lại không quá xa lạ trên mâm cơm hàng ngày.

Tài khoản Hồ Ngọc Trường chia sẻ: “Nói thật chứ sống đến cái tầm tuổi đi lấy chồng rồi mà không phân biệt được rang với luộc thì chỉ có ở trên sao Hỏa xuống thôi. Tiểu thư không phải làm gì bao giờ thì chí ít cũng phải từng nhìn thấy bố mẹ, người giúp việc trong nhà làm hoặc xem được trên TV chứ. Mà chẳng nhẽ bạn cũng chưa ăn thịt rang bao giờ để nhận thức được là phải thái ra rồi mới chế biến sao? Mình là con trai nhưng từ khi lên cấp 2 những lúc phải ở nhà một mình vẫn tự nấu cơm ăn uống bình thường”.

Facebooker Thu Vân góp ý: “Đến là ngao ngán với mấy cô tiểu thư như này. Ở nhà bố mẹ cứ tưởng chiều con, không bắt con làm gì là thương con ai ngờ sau ra khỏi nhà chẳng biết làm gì thì lúc đấy mới thấy là hại con. May cho bạn là mẹ chồng bạn không ở nhà để thấy cảnh này đấy. Mình nghĩ con trai, con gái đều không cần quá khéo léo nếu không có ý định trở thành đầu bếp chuyên nghiệp nhưng cái tối thiểu là phải biết nấu những món đơn giản hàng ngày để lúc không có ai chăm sóc còn tự biết lo cho bản thân mình”.

Maruko Chan