Chàng trai đòi lại quà 8/3 khi biết cô gái đã có người yêu

Khi biết cô bạn mình đang theo đuổi không còn độc thân, chàng trai đòi lại thỏi son đã tặng và ra về với thái độ bực tức.

Câu chuyện với tựa đề “Tặng son tỏ tình xong đòi lại vì biết mình có người yêu” được đăng tải trên trang Confessions của một trường ĐH tại Hà Nội hiện nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng.

“Em có người yêu rồi nhưng em để mối quan hệ trên Facebook là độc thân vì em không muốn cho ai biết, bố mẹ em cũng hay soi Facebook em lắm. Có môt bạn học cùng lớp tín chỉ với em, hay mua cho em đồ ăn rồi hay học nhóm với em trong kỳ này. Mấy lần cậu ấy rủ em đi chơi mà toàn cậu ấy trả, mà em thấy được bao thì tội gì không đi, em bảo chia tiền thì cậu ấy không đồng ý, khoe là đi làm được thưởng, chắc cậu ấy thích em hay sao ấy… Cậu ấy cũng hay nhắn tin hỏi han em nhiều thứ, mấy cái linh tinh thì em nhiệt tình trả lời thôi ạ. Tối qua chúng em đi xem phim, cậu ấy tặng em một thỏi son hơn 500.000 đồng, em biết giá vì là con gái hay mua son nhìn cái đoán được giá ngay. Cậu ấy kêu là quà 8/3, em nhận, sau đó hai đứa đi xem phim. Lúc về cậu ấy tỏ tình với em:

- Tớ thích cậu, cậu làm người yêu tớ nhé.

- Xin lỗi cậu, tớ có người yêu rồi.

- Gì? Có người yêu sao để độc thân?

- Thì bố mẹ tớ hay soi lắm…

- Sao không nói sớm?

- Cậu có hỏi đâu…

Cậu ấy đèo em về và không nói gì nữa, đến lúc về tới nhà trọ của em:

- Cậu cho tớ xin lại thỏi son.

Em có ngập ngừng nhưng rồi cũng mang ra đưa cho cậu ấy, cậu ấy giật một cái xong về mất, tâm trạng có vẻ bực...".

Câu chuyện sau khi đăng tải đã khiến không ít người bất bình với cách cư xử của cả chàng trai lẫn cô gái.

“Con trai kiểu gì mà đem tặng bạn rồi xong lại đòi lại vậy, không thấy xấu hổ sao, dù người ta có người yêu rồi thì cũng đâu đến mức phải làm như vậy? Còn bạn gái kia nữa, có người yêu rồi, cũng cảm thấy người ta có vẻ thích mình thì nên giữ khoảng cách tránh hiểu nhầm chứ. Sao vẫn thản nhiên đi chơi, đi xem phim thế vậy. Mình thấy chẳng bênh được ai hết, cách cư xử của cả hai đều rất trẻ trâu", Trang Phan bình luận.

Một tài khoản khác cũng chia sẻ: “Có thể các bạn sẽ nói bạn trai kia không đáng mặt nam nhi nhưng là mình, mình cũng đòi lại son. Là người đàng hoàng nếu đã có người yêu thì khi được rủ đi chơi riêng như vậy chắc chắn sẽ từ chối để không gây hiểu nhầm cho cả cậu bạn lẫn người yêu. Tiền mua son có thể là do bạn nam đi làm kiếm được hoặc do bố mẹ bạn ấy cho, là sinh viên kinh tế chưa dư dả nên bạn ấy tiếc là đúng rồi, hơn nữa cái bạn ấy tức mình nghĩ phần lớn là do thái độ của bạn gái mà thôi”, Hoàng Anh viết.

Maruko Chan