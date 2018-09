Video một thanh niên Việt chở theo 4 chú mèo đi trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đang "làm mưa làm gió" mạng xã hội nước ngoài.

Video được chia sẻ với dòng chú thích: "True friends do everything together!" (Tạm dịch: "Bạn thân làm mọi việc cùng nhau"). Trong video, người đàn ông mặc quần đùi, áo ba lỗ chạy xe trên đường phố Hà Nội, chở theo 4 chú mèo. Một con đứng phía trước tay lái, 3 con ngồi sau yên xe máy. Đường phố đông người qua lại, và không có bất cứ vật dụng bảo hộ nào nhưng chúng vẫn ngồi ngoan ngoãn, tỏ vẻ thư thái.

Chàng trai chở cả gia đình mèo đi dạo phố bằng xe máy

Sau vài giờ đăng tải, video hút 3 triệu lượt xem, 39.000 lượt chia sẻ, cùng nhiều bình luận của cộng đồng. "Thật dễ thương làm sao. Chẳng mấy khi 'hoàng thượng' lại được con sen chở đi giải ngố. Nhìn chúng ngồi chễm chệ kìa", tài khoản Quỳnh Nguyễn viết. Còn thành viên Gloria Botfield chia sẻ: "Thật tuyệt vời! Làm thế nào mà lũ mèo cứ ngồi ở đó được nhỉ, chắc hẳn chúng phải được huấn luyện rất tốt. Nhưng tôi vẫn rất lo lắng, sợ chúng bị rơi hoặc nhảy xuống và gây ra tai nạn cho những người tham gia giao thông khác".

Facebook Chiara Labate viết: "Tôi đã được chứng kiến cảnh người ta chở chó, mèo đi dạo phố trên đường thế này khi du lịch ở Việt Nam. Có lẽ trong mắt nhiều người nước ngoài điều này thật điên rồ và nguy hiểm, nhưng với tôi nó thật đáng yêu. Việc dạo phố đã quá quen thuộc với chúng nên bạn không phải lo lắng gì cả".

Cherry Trần