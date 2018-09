Chàng phi công 9x điển trai, tài năng được cộng đồng hâm mộ

Tài năng, trẻ trung, cùng ngoại hình ưa nhìn, Thanh An khiến được rất nhiều bạn trẻ yêu mến, ngưỡng mộ.

Một ngày trở lại đây, hình ảnh về một chàng trai phi công 9x người Quảng Ninh được cộng đồng thi nhau chia sẻ.

Hình ảnh của Thanh An được chia sẻ rộng rãi trên nhiều các diễn đàn, các trang mạng xã hội.

Đó là thiếu úy Phạm Thanh An, 26 tuổi, người Quảng Ninh, phi công 9X của trung đoàn 937 tiêm kích Su-22M4, phụ trách tuần tra, bảo vệ vùng trời biển Đông, Trường Sa, Việt Nam.

Phạm Thanh An, cao 1,72 m, nặng 70 kg, thuộc dạng “còi” nhất trong số 7 phi công vừa tốt nghiệp K39 chuyên ngành chỉ huy tham mưu - phi công quân sự của trường Sĩ quan Không quân, đang học chuyển loại tiêm kích bom Su-22M4 tại Trung đoàn 937.

Trước đó, Thanh An học xong THPT, thi đại học nhưng trượt. Dịp vào Nha Trang thăm người nhà, thấy máy bay huấn luyện ngang qua thành phố, cậu dò hỏi khiến ông bác giật mình: “Mày tướng tá được, vào khám tuyển xem sao”. Hôm sau, cậu vào trường Sĩ quan Không quân khám và... đậu tăm tắp qua các vòng sơ khảo kiểm tra sức khỏe. Vậy là An quyết tâm ra lại Quảng Ninh ôn thi vào trường Sĩ quan Không quân và đậu với lý do rất đơn giản: “Các bạn bằng tuổi mình làm được, tại sao mình không?”.

Ngoài giờ bay chàng trai còn được biết đến như là một hotboy đàn giỏi hát hay, chơi tốt cả piano lẫn guitar. Chính sự trẻ trung, tài năng của Thanh An mà anh chàng đang được rất nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ, nể phục.

Thanh An thể hiện tài năng chơi đàn cùng một người bạn

