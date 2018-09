Cậu út nhà Bằng Kiều bị bạn gái viết thư 'ghen tuông'

Bức thư này khiến không ít người buồn cười thích thú vì sự vô tư của trẻ con.

Vợ cũ Bằng Kiều, ca sĩ Trizzie Phương Trinh, đã khiến không ít người bất ngờ khi chia sẻ bức thư của một cô bé học cùng lớp mẫu giáo viết cho Kenzi - cậu con trai út. Trong lá thư, cô bé tên Lam Anh đã viết về việc bản thân cảm thấy tức tối vì Kenzi làm cho một bé gái khác có tên là Emma một món đồ. Thậm chí, Emma còn nói rằng Kenzi là bạn trai của mình. Điều đáng chú ý là ngoài bức "tâm thư", cô bé còn gửi cho Kenzi một tờ giấy có vẽ biểu tượng trái tim tan vỡ.

Bức thư "ghen tuông" mà Kenzi nhận được.

"Trời ơi em mới học mẫu giáo thôi mà đã có gái viết thư ghen tuông rồi. Kiểu này mai mốt mẹ sẽ phải nhức đầu với chuyện 'gái gú' của em rồi đây. Mẹ tạm dịch nội dung lá thư của một bạn nữ trong lớp viết cho Kenzi như thế này nhé: Kenzi! Bạn Emma nói với tớ là bạn đã làm cho bạn ấy một món đồ gì đó và bạn ấy nói bạn là bạn trai của bạn ấy? Nhìn đằng sau. (Đằng sau là hình vẽ của một trái tim tan vỡ).

Kenzi! You know Emma said that to me, she said you make something for her and she said you are her boyfriend? Look in the back. Love, Lam Anh", ca sĩ Trizzie Phương Trinh cho hay.

Rất đông bạn bè của nữ ca sĩ đã dành những lời bình luận thú vị cho bức thư này. Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh có 3 người con: Beckham, Colin và Kenzi. Sau khi bố mẹ chia tay, 3 bé đều sống với Trizzie Phương Trinh.

Cậu út Kenzi nhà Bằng Kiều mới học mẫu giáo nhưng rất trắng trẻo, điển trai.

Tài khoản Doremon Dang viết: "Kaka. Em ấy mới lớn mà đã đào hoa quá. Mới gần 6 tuổi mà đã làm một trái tim tan vỡ rồi. Kenzi con cừ quá. Ngưỡng mộ con lắm luôn. Bố Bằng Kiều, mẹ Trizzie nên mừng ấy chứ vì con hơn cha là nhà có phúc mà". Tài khoản NgocLan Vu hào hứng: "Haha, mới mẫu giáo mà bé gái đã biết viết nhiều thế kia cơ. Lại là người Việt nữa chớ".

Facebooker Chelsea Vu cũng hài hước: "Ôi, cái ông bạn Kenzi này thật là 'Tuổi trẻ tài cao mà'. Mình 30 tuổi rồi mà chưa có một bạn gái nào tỏ tình như thế này. Có lẽ mình phải xách dép học tập ông bạn này thôi".

Ying Ying