Câu chuyện về chiếc ô và người lạ trong đêm Hà Nội mưa to

Hành động nhỏ thôi nhưng không phải ai cũng sẵn sàng dừng lại giữa đêm mưa gió để giúp đỡ một người lạ mặt trên đường.

Câu chuyện được nhân vật chính có tên là Tuấn Anh kể lại: "Cất xe xong, trên đường về nhà thì gặp bác này đang hì hục thay lốp do dính đinh, mưa thì to, đèn đường thì yếu. Nên em đứng che ô và soi đèn cho bác ấy. Sau 45 phút thì cũng xong, dù mưa lạnh nhưng vẫn cảm thấy ấm lòng mọi người ạ. Chúc mọi người lái xe vạn dặm bình an".

Vụ việc xảy ra vào gần 20h ngày 9/10 vừa qua, trên đường Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, Hà Nội và mới được các diễn đàn chia sẻ lại nhiều. Câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng khi nhìn vào hoàn cảnh và thời điểm lúc sự việc diễn ra, nhiều người phải suy ngẫm và nể phục. Hành động nhỏ bé nhưng không phải ai cũng sẵn lòng dừng bước, giúp đỡ một người lạ mặt giữa đường chưa kể lúc ấy trời tối và mưa lớn.

Câu chuyện được bạn Tuấn Anh cia sẻ khiến cộng đồng nể phục.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ lại đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Mọi người đều bày tỏ sự ngưỡng mộ, tuyên dương hành động đẹp của bạn. Tài khoản Nam Duong khen: "Biểu dương tấm gương người tốt việc tốt của bạn, không phải ai cũng sẵn lòng giúp đỡ người lạ giữa thời tiết khắc nghiệt như vậy. Chúc bạn luôn mạnh khỏe và làm được nhiều việc tốt cho đời nhé". "Giúp đỡ người khác bạn sẽ nhận được nhiều ân đức cho thế hệ sau sau. Một tấm lòng tốt, bạn tuyệt vời", Facebooker Xuân Kiều chia sẻ.

Người dùng Facebook tên Hồng Oanh Phạm cũng phát biểu: "Bạn đã làm việc tốt, khi hỏng xe giữa đường lại ban đêm có người cùng làm, vừa vui lại ấm lòng. Cảm phục bạn".

Nhưng dù vậy, nhiều người lại ngỏ ý nghi ngờ, cho rằng thời gian sửa xe mất 45 phút như vậy là quá lâu. Tài khoản Duy Thuận bình luận: "Chỉ thấy lạ là thay lốp xe gì mà lâu vậy, những 45 phút". "Một tay cầm ô, một tay soi vẫn cố chụp choẹt, chịu bạn nhỉ", một tài khoản khác viết.

Ying Ying