Câu chuyện thử váy cưới và so sánh giữa chú rể Tây - Việt

Quan điểm so sánh về đàn ông Tây - Việt luôn là đề tài nóng hổi, thu hút sự chú ý, tranh luận của cộng đồng. Mới đây, trên trang cá nhân của nickname H.V đã đăng tải bức ảnh của một cặp đôi chồng Tây vợ Việt tại cửa hàng thử váy cưới. Kèm theo bức hình, cô này cũng chia sẻ những dòng so sánh về cách cư xử của đàn ông nước ngoài và đàn ông Việt Nam. Bài viết này ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý và dấy lên sự tranh cãi gay gắt.

"Đàn ông mỗi nơi mỗi khác

Tự nhiên nằm không ngủ được lại nghĩ đến đôi vợ chồng tối nay qua mua váy cưới.

Anh là người nước ngoài lấy bạn ý một cô gái người Việt Nam không hề xinh thậm chí có thể nói là "không đẹp" với vóc người nhỏ nhắn, ăn mặc giản dị. Hai người lấy nhau rồi, đã chụp ảnh cưới rồi và giờ về Việt Nam cưới lại lần nữa. Cô dâu là người mang một màu sắc mà có thể nói không thể nào so sánh được với những nhan sắc khác.

Thế mà, suốt cả buổi những lời mình nghe được từ anh chồng đều là "my love, i love u", "my love, woa. u're so beautiful ", "my love, yes, yes". Ngay cả cách anh ý nhìn cô bạn ý, cái cách mà ánh mắt ấm áp chỉ quan tâm đến một mình cô ý xong nói nhẹ nhàng, kiểu không để ý đến mình thậm chí có nhìn cũng rất lịch sự, xong bạn gái ý muốn gì anh ý cũng làm hết, muốn mua gì cũng được, muốn chọn gì cũng được. Cái cách mà anh ý gật đầu nhẹ nhàng xong 10 câu nói ra đến 9 câu nói "em là người đẹp nhất, anh tự hào về em" và kiên nhẫn đợi cô ý mấy tiếng đồng hồ liền, cái cách anh ý trả tiền cho những gì cô ý thích mà không tỏ vẻ khó chịu, ánh mắt đấy là ánh mắt hạnh phúc. Lúc đấy mình cũng bị hạnh phúc theo luôn ý.

Thế mới nói đàn ông nước ngoài khác đàn ông Việt Nam nhiều nhất là ngay trong cách cư xử. Mình đã gặp rất nhiều chú rể Việt Nam đưa cô dâu đến thử nhưng cả buổi chỉ cắm mặt vào điện thoại bấm bấm rồi ừ ừ qua loa, mình lại cũng bắt gặp những chú rể ngồi đợi mà nhấp nhổm không yên xong giục giã, mình cũng bắt gặp những chú rể nhìn vợ sắp cưới của mình trong ánh mắt béo thế (gầy thế) mặc gì cũng không đẹp xong quay ra nhìn cái con chủ ở đấy là mình đây với ánh mắt kiểu không thấy vợ ở đấy, và mình cũng bắt gặp những cô dâu khệ nệ một mình ôm bụng đến chọn váy một mình mà không có chú rể.

Ở nước ngoài người ta hay lắm lúc nào đàn bà cũng được yêu nhất, thương nhất, tôn trọng nhất, nâng niu nhất. Còn ở Việt Nam đàn bà luôn xếp sau đàn ông và sau cái định kiến muôn đời không thay đổi được, luôn sống và hy sinh vì chồng mình, còn chồng mình có vì mình không thì có lẽ là câu hỏi là ai cũng luôn tự hỏi trong đầu.

Xinh đẹp, thông mình cũng không bằng may mắn. Chọn đúng chồng là hạnh phúc, chọn sai cuộc sống là những tháng ngày buồn nhiều hơn vui mà vẫn gắng gượng.

Cứ như thế này bảo sao không muốn mang giống nòi của mình sang nước ngoài để duy trì và bảo tồn chứ, nhìn từ gương bạn bè xung quanh, hay từ người trong gia đình đều chỉ muốn nói một câu "đàn ông nhiều người vẫn còn kém về cư xử và ăn nói nhiều lắm" . Đàn ông Việt mà bớt sĩ diện, bớt gia trưởng chắc con gái chúng mình sẽ hạnh phúc lắm!".

Facebooker tranh cãi nảy lửa về sự so sánh giữa đàn ông Tây ta.

Ngay sau khi chia sẻ câu chuyện này trên trang cá nhân, cô gái này cũng đã nhận được rất nhiều những ý kiến trái chiều. Nhiều người tỏ ý rất đồng tình và cũng không ngớt lời ca ngợi cách cư xử lịch thiệp của đàn ông Tây. Thậm chí, có không ít cô nàng cũng mơ mộng sau này sẽ lấy được một anh chồng nước ngoài tốt bụng và tình cảm. Bạn Huyen.nt viết: "Đàn ông Tây hơn mình ở cái chỗ biết cư xử rất ga -lăng, chăm sóc phụ nữ tận tình. Chính vì thế thấy con gái lấy chồng Tây thì đừng có nói là sính ngoại nhé!".

Trái với ý kiến đó, cũng có những bình luận cho rằng những điều cô gái này nói là quá phiến diện và "vơ đũa cả nắm". Trong khi các chị em thì không ngần ngại "tag" thẳng bạn trai mình vào đọc để suy ngẫm thì cánh mày râu lại tỏ ra khá tức tối và không đồng tình với quan điểm này, vì cho rằng không thể đánh giá điều gì chỉ qua những câu chuyện bên ngoài hay qua một bức ảnh. Bạn Việt Dũng đưa quan điểm: "Không thể nói như vậy được, ở đời vẫn còn nhiều người đàn ông tốt. Càng không thể đánh giá mối quan hệ cũng như sự tuyệt vời của ai đó chỉ qua một lần gặp".

"Cũng không thể so sánh đàn ông Tây ta được, ở một góc nhìn xã hội thì thực tế cũng mất cái này được cái kia. Lấy chồng nước ngoài phải xa gia đình, quê hương, bất đồng ngôn ngữ nữa. Đàn ông Việt Nam tuy có gia trưởng (cái này tùy thôi) nhưng đàn ông Việt biết kiềm chế, không tính toán tiền nong chi ly với phụ nữ. Ở đâu thì cũng có người này, người kia, nếu đem ra só sánh thì thật là không phải", Dương Minh viết.

Câu chuyện cô gái này chia sẻ cũng đã thu hút hơn 20 nghìn lượt thích, hơn 5 nghìn lượt chia sẻ cùng hàng nghìn những bình luận trái chiều và vẫn liên tục gây xôn xao trên mạng xã hội những ngày qua.

Vân My tổng hợp