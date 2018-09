Bé trai ngồi vuốt ve, che chắn cho con vịt, nhất định không cho người phụ nữ đang cầm dao đụng vào.

Video ngắn quay lại cảnh một cậu bé người Việt cố hết sức bảo vệ con vịt khỏi bị giết thịt đang được chia sẻ nhiều trên một số fanpage lớn của quốc tế và tờ Dailymail của Anh. Video được quay ngày 2/8 tại Lâm Đồng. Kèm theo đó là dòng chú thích: "He tries to protect the duck from being slaughtered. What a beautiful image, the heart of this baby is so pure."(Tạm dịch: Cậu bé đang cố bảo vệ con vịt khỏi bị giết thịt. Một hình ảnh thật đẹp, trái tim của em tinh khiết biết bao).

Trong video cậu bé mặc áo màu cam đang ngồi che chắn và vuốt ve con vịt, trong khi người phụ nữ trung niên cầm con dao lớn chuẩn bị để làm thịt. Cậu bé một mực bảo vệ, không cho người này đụng vào con vịt. Cuối cùng, người phụ nữ cũng phải chịu thua sự cương quyết của cậu bé và bỏ đi.

Cậu bé quyết bảo vệ vịt, không cho giết thịt

Video sau khi đăng tải nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng. Thành viên Bluebee viết: "Một cậu bé tốt bụng. Nhỏ mà đã biết yêu thương động vật rồi. Lớn lên chắc em muốn trở thành người hùng đây mà". Tài khoản Robertson chia sẻ: "Khoảnh khắc thật đẹp và đáng yêu. Nó khiến tôi nhớ lại thời thơ ấu của mình. Khi tôi lên 5, tôi cũng yêu tất cả các loài động vật trong nông trại của mình, và tôi đã bảo vệ chúng, không cho bất kỳ ai làm thịt".

"Một cậu bé có trái tim ấm áp, và đầy lòng trắc ẩn khi muốn bảo vệ chú vịt tội nghiệp. Cậu bé sẽ lớn lên thành một người đàn ông tử tế và chu đáo, biết yêu thương động vật. Cậu bé nói đúng, ăn động vật chỉ đơn giản là sai". người dùng Caroline nhận xét.

Cherry Trần