Nụ cười hồn nhiên của bé trai khiến nhiều người ước mình bé lại để được vui cười vì những điều thật bình thường.

Facebook Phạm Thanh Thủy vừa chia sẻ lên một hội nhóm của giới trẻ video ghi cảnh bé trai thích thú khi chơi trò giấu nắng. Theo chia sẻ, trò chơi được ông bố vô tình phát hiện khi ở nhà trông con vào một buổi chiều. Mỗi khi ánh nắng xuất hiện rồi đột ngột biến mất, cậu bé nhìn theo và cười "như được mùa".

Cậu bé cười nắc nẻ khi chơi trò giấu nắng cùng bố

Video sau khi đăng tải hút hơn 17.000 lượt thích, cùng hàng trăm bình luận ngợi khen về sự hồn nhiên, đáng yêu của bé. Facebook Thuy Pham viết: "Trời ơi cưng quá. Mặc áo hoa hòe, cây dừa như người lớn nữa. Giọng cười giòn tan, hồn nhiên quá đỗi. Bố mẹ đi làm về mệt mấy mà nghe tiếng cười này cũng tan biến hết". Thành viên Phan Hoàng chia sẻ: "Điệu cười trong trẻo và đáng yêu làm sao. Xem video mình cũng cười theo bé. Đúng là vitamin cười cho một ngày đầy mệt nhọc".

Bên cạnh những lời ngợi khen, nhiều người ước mình bé lại để được vui cười vì những điều thật bình thường. Tài khoản Hồng Ngọc trải lòng: "Chúng ta dành cả tuổi thơ để ước rằng mình mau chóng lớn lên, và rồi dành cả quãng thời gian trưởng thành để mong mình bé lại. Cuộc sống của người lớn với đầy những lo toan, đôi khi thèm lắm một nụ cười hồn nhiên như thế". Facebook My My đồng cảm: "Muốn quay ngược thời gian để về với tuổi thơ quá. Đúng là chỉ có trẻ con mới có thể cười vô tư được như thế này. Người lớn có nhiều điều to tát, bất ngờ hơn nữa nhưng cũng chẳng thể đổi được nụ cười ấy".

Cherry Trần