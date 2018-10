Cát Phượng tuyên bố sẽ nắm chặt tay Kiều Minh Tuấn bước tiếp

'Kiều Minh Tuấn đã phạm phải sai lầm lớn nhưng sẽ sửa đổi và không bao giờ tái phạm', nữ diễn viên chia sẻ.

Trên trang cá nhân, Cát Phượng vừa đăng tải status giải thích về lời xin lỗi khán giả về ồn ào tình cảm giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Theo đó, nữ diễn viên hài khẳng định lời xin lỗi của cô và ông xã kém tuổi là hoàn toàn chân thành. Còn việc tha lỗi hay không thì tuỳ vào cảm nhận của từng người.

Mở đầu tâm thư, Cát Phượng một lần nữa khẳng định bản thân cô không hề dàn dựng scandal tình cảm giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy như lời đồn. "Tôi không định lên đây bày tỏ bất cứ gì nữa. Nhưng tôi nghĩ ít nhất một lần để mọi người hiểu hơn mọi việc. Sau buổi gặp các báo, về phần Cát: Khán giả chửi Cát rất nhiều và họ vẫn khẳng định Cát đứng sau vụ việc dơ bẩn này để PR phim bởi hiện tại Cát vẫn bên cạnh Kiều Minh Tuấn và đây là màn kịch dơ bẩn đến hèn hạ. Xin thưa: Cát tôi luôn trân trọng cái gọi là nghiệp diễn và những vở kịch cùng những nhân vật mà mình thể hiện và Cát rất thích trở thành một đạo diễn có tâm và tầm. Không thích trở thành một diễn viên hay một đạo diễn tồi và càng không thích đánh đổi vì bất cứ lý do gì".

Nữ diễn viên hài cho biết lý do cô vẫn ở bên Kiều Minh Tuấn là vì tình nghĩa suốt 10 năm. "Về việc Cát vẫn còn bên cạnh Kiều Minh Tuấn đến bây giờ là bởi chữ tình: Tình nghĩa và trên hết vẫn là tình người. Lúc này mọi người ai cũng quay lưng với Kiều Minh Tuấn. Khán giả quay lưng đã đành... Mọi người có thể bất tình nhưng Cát không thể bất nghĩa. Dù gì cũng 10 năm. Chúng ta ra đường bất chợt thấy một người lăn đùng té sấp mặt trước mắt mình, chúng ta đưa tay ra đỡ hay chúng ta bỏ đi?".

Cát Phượng rưng rưng nước mắt khi nhớ lại sóng gió tình cảm với chồng trẻ.

Bên cạnh đó, Cát Phượng cũng cho biết ông xã rất hối lỗi vì một phút say nắng mà đánh mất niềm tin của nhiều người. "Về phần Kiều Minh Tuấn. Anh xin lỗi trước hết là khán giả. Là những người yêu thương mình nhưng vì một phút say sẩm nắng mà đánh mất lòng thương và tin yêu từ khán giả. Xin lỗi ekip phim và trên hết vẫn là lời xin lỗi đăc biệt gởi đến chị Dung Bình Dương, nhà sản xuất phim. Những người có tâm rộng và tình lớn họ sẽ bỏ qua. Vì đơn giản họ nghĩ: đã là kiếp người ai vỗ ngực lớn tiếng: Tôi sống chưa bao giờ phạm sai lầm và mắc một lỗi gì dù nhỏ nhất? Có ai không? Vì chúng ta phàm là người, không phải thánh hay thần mà không một lần phạm lỗi, điều quan trọng là mình đã nhận thấy đươc cái lỗi đó và xin lỗi. Điều quan trọng nữa, Kiều Minh Tuấn sẵn sàng chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra cho nhà sản xuất".

Trước những chỉ trích cho rằng lời xin lỗi không thành thật, Cát Phượng giải thích: "Một số trang cho là lời xin lỗi của Kiều Minh Tuấn không thành thật và lại dấy lên một làn sóng và khán giả lại chửi Kiều Minh Tuấn và chửi luôn Cát. Từ đó, khán giả cho là lời xin lỗi của Kiều Minh Tuấn không thuyết phục vì Kiều Minh Tuấn không nói rõ ràng cũng như không giải thích chuyện giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Các bạn ạ, Kiều Minh Tuấn không thể lên báo bới móc hay giải thích thêm nữa để làm gì vì sự việc mọi người cũng đã thấy Kiều Minh Tuấn có lỗi. Chính vì vậy nên Kiều Minh Tuấn lên tiếng xin lỗi chân thành nhất. Tha lỗi hay không còn tuỳ vào cảm nhận của từng người. Nhưng dù sao Kiều Minh Tuấn cũng đã nói lên được lời xin lỗi từ đáy lòng".

Cuối status Cát Phượng khẳng định sẽ nắm tay cùng Kiều Minh Tuấn bước tiếp: "Một số khán giả còn nghĩ rẳng: Kiều Minh Tuấn mất hết nên mới quay lại với Cát. Không bao giờ vì Cát quá hiểu cái tính của Kiều Minh Tuấn. Một khi đã muốn và đã thích thì trời cũng không cản được. Và Cát từng tuổi này cũng nhận biết được Kiều Minh Tuấn thật hay giả đối với mình. Kiều Minh Tuấn đã phạm phải sai lầm lớn nhưng sẽ sửa đổi và sẽ không bao giờ tái phạm và Cát Kiều sẽ luôn nắm chặt tay nhau để cùng bước tiếp dù biết rằng những bước sau này đầy chông chênh, khập khễnh thậm chí mỗi bước là chân mình rỉ máu. Nhưng Cát Kiều vẫn bước".

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn sẽ nắm chắc tay nhau bước tiếp Kiều Minh Tuấn từ công khai đến phủ nhận yêu An Nguy vỏn vẹn một tháng. Chia sẻ này của cô đang nhận được nhiều quan tâm của nhiều bạn bè và người hâm mộ. Ca sĩ Bằng Kiều động viên: "Thương hai đứa. Mạnh mẽ và cứ sống với sự yêu thương và tử tế dành cho nhau. Mất và được là chuyện thường tình ở đời, thuyền to thì sóng lớn. Hai em cứ an yên bên nhau nhé". Facebooker Trần Đại Nhân viết: "Cô và chú mạnh mẽ lên nhé, mong mọi người sẽ hiểu được và chấp nhận lời xin lỗi. Tụi con luôn ở bên cô".

Facebooker Angela Thanh Trà cho rằng: "Cô Cát Phượng không tin Kiều Minh Tuấn yêu An nên mới cho họ họp báo để nói sự thật. Ai ngờ ông tuyên bố yêu An nên mọi người nghĩ đó là do cô Cát dàn dựng. Đến cô Cát còn bất ngờ và tổn thương mà. Nhưng Kiều Minh Tuấn chắc là người biết suy nghĩ cái gì lợi và hại bên nặng bên nhẹ nên chọn ở lại bên cô Cát. Cô Cát bây giờ thấy người mình yêu thương bị quay lưng ghét bỏ, tình nghĩa bao nhiêu năm bỏ mặc sao nổi nên lại hop báo để Kiều Minh Tuấn xin lỗi và lại bị chửi. Em thì vẫn thương cô Cát Phượng và vẫn tin người như cô không làm mấy trò hèn hạ, chiêu trò".

Trước đó, chiều 14/10, sau một tháng im lặng từ khi xảy ra scandal tình cảm với diễn viên An Nguy, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng quyết định lên tiếng. Cát Phượng khẳng định chị không phải người dàn dựng, đứng sau scandal như nhiều người đồn đại, nghi vấn. Kiều Minh Tuấn cũng gửi lời xin lỗi vì đã để những cảm xúc bộc phát của mình làm ảnh hưởng đến bộ phim và nhiều người khác.

Cherry Trần