Cát Phượng: 'Tôi luôn cười khi sự cố đến với mình'

Trên trang cá nhân, Cát Phượng vừa đăng một status chia sẻ lý do cô luôn cười khi sự cố đến với mình, kèm theo đó là một bài giảng về triết lý nhân duyên vợ chồng. Nữ diễn viên hài viết: "Cát nghe những bài như thế này từ rất lâu. Và mỗi tối trước khi ngủ hai mẹ con Cát luôn mở những bài giảng của các thầy: Thích Thiện Thuận, Thích Pháp Hoà, Thích Chân Quang để nghe. Nhờ vậy mà Cát có được sự an yên trong tâm trí. Cát tập cười và luôn cười khi có sự cố nào đó xảy đến với mình. Các bạn nên nghe dù chỉ một lần để khi chính cuộc đời các bạn có gặp phải thì hãy luôn cười như Cát nhé".

Cát Phượng cho biết cô có được sự an yên trong tâm trí là nhờ hay nghe các bài giảng về triết lý sống của đức phật.

Dưới phần bình luận, Cát Phượng đã nhận được nhiều lời động viên của fan và bạn bè. Facebooker Thu Phuong Nguyen viết: "Sông có khúc người có lúc. Cuộc sống càng nhiều bất trắc, nhiều biến cố sẽ khiến cho ta nhìn nhận mọi thứ thấu đáo và nhân ái hơn. Quan trọng là thấu hiểu bản thân có gì và cần gì để luôn cân bằng trong cuộc sống. Luôn an yên cô Cát nhé".

Cùng quan điểm, Facebooker Diệu Nguyễn động viên: "Chị Cát cố gắng vượt qua nhé! Vẫn còn những người đồng nghiệp, bạn bè và fan luôn mong chị vui vẻ như ngày nào". Còn Facebooker Julia Doan bình luận: "Mọi người luôn yêu và bên chị. Em tin là vậy, chị yêu như thế nào em tin người biết suy nghĩ sẽ thấy. Chị hay để hình nền và khoe người mình yêu thì em biết tình yêu chị lớn thế nào. Chị giữ gìn sức khỏe nhé".

Tối 13/9, Kiều Minh Tuấn và An Nguy gây sốc khi khẳng định họ đang yêu nhau. Hai diễn viên cho biết, tình cảm của họ dành cho nhau là thật chứ không phải tạo scandal để PR cho phim. Kiều Minh Tuấn và An Nguy sẵn sàng hứng chịu mọi giông bão, có thể mất tất cả, phải làm lại từ đầu khi công khai mối quan hệ này. Trong khi Cát Phượng giữ tâm trạng bình thản. Chị không trả lời các câu hỏi về chuyện Kiều Minh Tuấn công khai yêu An Nguy nhưng khẳng định: "Tôi vẫn ổn".

Cherry Trần