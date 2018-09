Cát Phượng khoe kiểu tóc mới trong 'cơn bão' chồng trẻ công khai yêu An Nguy

Hành động thay đổi kiểu tóc mới ngắn ngang vai của nữ diễn viên hài lập tức gây chú ý cho bạn bè và fan.

Trên trang cá nhân, Cát Phượng vừa đăng một loạt ảnh khoe kiểu tóc ngắn ngang vai mà cô vừa cắt. Kèm theo đó, nữ diễn viên hài viết: "Loạt ảnh thần thánh với những thần thái thần kỳ cục kẹo. Mới tự chụp cái độp. Chủ yếu là khoe cái tóc mới cắt". Hành động thay đổi kiểu tóc của cô lập tức gây chú ý cho bạn bè và fan trước thông tin đang tràn ngập các báo về việc chồng cô, Kiều Minh Tuấn, công khai yêu An Nguy.

Nhiều ý kiến cho rằng hành động cắt tóc ngắn của Cát Phượng như thay cho lời nói trước thông tin Kiều Minh Tuấn công khai yêu An Nguy.

Dưới phần bình luận, nhiều người khen Cát Phượng hợp với kiểu tóc mới, nhìn trẻ đẹp như gái 18. Facebook Ánh Ngọc viết: "Cô ơi! Có cần phải đẹp thế không hả cô, nhìn như gái 18 tuổi á". Hay Facebook Trương Jenny khen: "Wow! Kiểu tóc này đẹp và trẻ quá chế, cứ ngỡ là gái đôi mươi. Chúc chị sức khỏe, xinh đẹp".

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng hành động của nữ diễn viên hài như thay cho lời muốn nói trước thông tin Kiều Minh Tuấn công khai yêu An Nguy. Thành viên Hoàng Nhật bình luận: "Con thương cô Cát nhiều lắm. Hình như cái số cô Cát sinh ra chỉ toàn là để nhận đau thương và phản bội thôi. Cô mạnh mẽ lên nhé, xem như lần cắt tóc này để quên đi những chuyện cũ và tạo dựng những điều mới mẻ hơn".

Cùng quan điểm, Facebook Nhung Huynh chia sẻ: "Sáng nay đọc báo thấy Kiều Minh Tuấn nói yêu An Ngụy mà em thương chị quá. Em thần tượng Kiều Minh Tuấn nhưng bây giờ thì thất vọng quá, không đáng hai từ đàn ông. Yêu bản thân mình hơn nha chị. Em biết đôi khi chị Cát nói không buồn, nhưng em biết chị yêu Kiều Minh Tuấn rất nhiều. Nếu chị buồn thì hãy nói ra để mọi người cùng chia sẻ nha. Thương chị lắm".

Tuy nhiên, một số người vẫn không tin rằng Kiều Minh Tuấn yêu An Nguy và cho rằng đây chỉ là chiêu trò PR cho bộ phim mà họ vừa ra mắt. Facebook Trần Mai Ly viết: "Báo viết thế chứ đã có video phỏng vấn nghe Kiều Minh Tuấn nói yêu An Ngụy đâu. Chẳng qua là phim sắp công chiếu nên làm trò scandal thôi. Chứ tôi vẫn nghĩ Tuấn vẫn yêu và thương cô Cát rất nhiều". Còn Facebook Diễm Phương phản biện: "Nếu vụ này Kiều Minh Tuấn là lấy tình cảm ra PR cho phim thì sai phương thức rồi. Chứ tôi theo dõi cặp đôi này nghe tin vậy ghét cả Kiều Minh Tuấn với An Nguy luôn thì chẳng bao giờ đi xem phim hai người đóng. Tôi vẫn hy vọng đây chỉ PR chứ đừng có thật. Vì tôi rất thương cô Cát".

Nhiều người vẫn không tin Kiều Minh Tuấn sẽ yêu An Nguy và cho rằng đây chỉ là chiêu trò Pr cho bộ phim mà họ vừa ra mắt.

Tối 13/9, Kiều Minh Tuấn và An Nguy gây sốc khi khẳng định họ đang yêu nhau. Hai diễn viên cho biết, tình cảm của họ dành cho nhau là thật chứ không phải tạo scandal để PR cho phim. Kiều Minh Tuấn và An Nguy sẵn sàng hứng chịu mọi giông bão, có thể mất tất cả, phải làm lại từ đầu khi công khai mối quan hệ này. Trong khi Cát Phượng giữ tâm trạng bình thản. Chị không trả lời các câu hỏi về chuyện Kiều Minh Tuấn công khai yêu An Nguy nhưng khẳng định: "Tôi vẫn ổn".

Cherry Trần