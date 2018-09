Cát Phượng 'dằn mặt' kẻ tố cô đứng sau scandal Kiều Minh Tuấn và An Nguy

Bà xã Kiều Minh Tuấn khẳng định thông tin 'đạo diễn' mọi chuyện, giúp PR phim mới của ông xã là sai sự thật; hứa 'xử lý' kẻ tung tin.

Trên trang cá nhân, Cát Phượng vừa đăng status bức xúc về chuyện bị cho là người đứng sau "giật dây" tạo scandal để PR cho phim mới của ông xã Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Cát Phượng cho biết cô rất bức xúc và tức giận, đồng thời khẳng định mình là quản lý của Kiều Minh Tuấn, và chỉ đồng ý cho báo chí gặp để phỏng vấn ông xã cùng An Nguy, còn những câu trả lời đều xuất phát từ hai nhân vật. Bên cạnh đó, nữ diễn viên hài cũng "dằn mặt" kẻ đăng tin, nếu không gọi điện xin lỗi, đích thân cô sẽ tìm đến "xử lý".

"Qua giờ Cát im lặng vì Cát không biết phải nói gì và nói thế nào cho mọi người hiểu. Nhưng riêng vấn đề này thì buộc Cát tôi phải lên tiếng. Tôi rất bức xúc và tức giận. Cậu này là ai? Mặt mũi tròn méo ra sao Cát tôi không hề biết? Vậy sao có thể dám khẳng định về tôi như đúng rồi vậy? Chuyện Kiều Minh Tuấn và An tôi đứng phía sau? Tôi là con điên hay là con xàm xí mà đứng phía sau? Làm khán giả không hiểu lại suy diễn cho là tôi đứng phía sau đạo diễn. Hiện tại tôi là quản lý của Kiều Minh Tuấn và tôi đã đồng ý cho Kiều Minh Tuấn ra gặp báo chí để phỏng vấn cùng bé An Nguy về vấn đề lùm xùm giữa hai người. Còn tất cả những câu trả lời thì xuất phát từ Kiều Minh Tuấn. Vậy tại sao lại dám nói tôi đứng sau? Nếu bạn không alo nói lời xin lỗi tôi, tôi hứa với bạn sẽ tìm đến tận ổ của bạn", Cát Phượng bức xúc.

Cát Phượng lên tiếng khi bị nghi đứng sau ồn ào tình cảm của Kiều Minh Tuấn và An Nguy.

Tối 14/9, Cát Phượng cũng lên tiếng phủ nhận thông tin này khi trả lời bình luận một khán giả trên mạng xã hội. Cô khẳng định: "Thông tin này là sai hoàn toàn nhé các bạn. Phim này Cát tôi không hùn hạp gì và tôi càng không biết gì về chuyện phỏng vấn. Tôi chỉ cho ngày cho báo phỏng vấn Kiều Minh Tuấn và An Nguy thôi. Chấm hết".

Chia sẻ này của Cát Phượng nhận được nhiều quan tâm của người hâm mộ. Facebooker Trọng Hiếu khuyên: "Lúc này là lúc bà chị nên bình tĩnh nhất nha bà chị". Đáp lại nữ diễn viên hài viết: "Chị đang rất bình tĩnh. Nhưng cái cậu này là cậu nào dám cho là thân với chị, rồi tự cho là chị đứng phía sau chuyện Kiều Minh Tuấn và An? Làm khán giả không hiểu cho là chị đứng phía sau đạo diễn". Facebooker Ly Huynh đồng cảm: "Chẳng có người đàn bà nào dại mà đem dâng chồng cho người con gái khác, chỉ có những người tham danh vọng mới làm vậy, mà bà Cát nhà tôi đâu cần cái thứ đó. Thật sự thương chị Cát rất nhiều khi đọc thấy những gì Kiều Minh Tuấn nói ra, chỉ mong chị vượt qua nỗi đau này, sống an nhàn đến cuối đời". Facebooker Hồng Thắm Võ động viên: "Mấy nay em cũng thấy lùm xùm dư luận. Cũng có nhiều người hùa theo để mong được nổi ké. Chị hãy luôn bình tĩnh để giải quyết ổn thỏa chị nhé".

Tối 13/9, Kiều Minh Tuấn và An Nguy gây sốc khi khẳng định họ đang yêu nhau. Hai diễn viên cho biết tình cảm của họ dành cho nhau là thật chứ không phải tạo scandal để PR cho phim. Kiều Minh Tuấn và An Nguy sẵn sàng hứng chịu mọi giông bão, có thể mất tất cả, phải làm lại từ đầu khi công khai mối quan hệ này. Trong khi Cát Phượng giữ tâm trạng bình thản. Chị không trả lời các câu hỏi về chuyện Kiều Minh Tuấn công khai yêu An Nguy nhưng khẳng định: "Tôi vẫn ổn". Trưa 14/9, Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn bị bắt gặp cùng nhau đi Đà Nẵng giữa scandal.

