Cặp vợ chồng nhận nuôi chú chó bị ngược đãi

facebooker V.T.Nguyên đăng tải câu chuyện kể về cặp vợ chồng sống ở Mỹ và nhận nuôi một chú chó tên Bear

Dưới đây là toàn bộ câu chuyện:

"Hôm nay Nguyên kể chuyện về một người bạn của Nguyên, về hai vợ chồng thì đúng hơn, về hai vợ chồng mà Nguyên rất quý mến. My favorite couple.

Nguyên tình cờ biết cô bạn Nguyên không nhớ từ lúc nào, chỉ biết là qua một vài lần trò chuyện trên Facebook. Đến giờ tụi Nguyên chỉ mới gặp nhau có hai lần, một lần bạn về Việt Nam chơi, một lần Nguyên qua Mỹ chơi và ở lại nhà bạn. Lần đó cũng là lần đầu tiên Nguyên gặp chồng cô. Nhưng có lẽ, đây là cặp vợ chồng yêu thích nhất của Nguyên.

Bear là chú chó bị chủ cũ nuôi trong trạng thái bị ngược đãi suốt gần 8 năm trời. Bear được nuôi có chủ đích: đuổi raccoon (gấu mèo Mỹ) để giữ gà. Bear chưa một lần được vào nhà trong suốt thời gian đó, kể cả những lúc nhiệt độ ngoài trời chỉ vài độ C, hoặc thậm chí là trời mưa hay giông bão. Người bạn duy nhất lúc đó của Bear là cha của Bear, một chú chó sau đó cũng đã chết vì phải uống nước bẩn và đói đến kiệt sức. Kể từ năm 3 tuổi, Bear lặng lẽ ngoài sân, quanh những chén nước dơ và miếng cơm lên mốc, tối chui rúc vào chuồng gà đầy phân. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Bear là một chú chó outdoor, vài lần bị raccoon cắn vì phải làm công việc được chủ giao cho để đổi lại vài ngụm nước.

Trong một vài câu chuyện kể, bạn Nguyên tình cờ biết Bear. Hai vợ chồng lập tức đến nơi nuôi Bear và bằng nhiều cách, họ đã xin chủ cũ của Bear cho họ được đón cả hai là Lily và Bear về. Lily còn nhỏ, chưa bị chấn động tâm lý nhiều. Nhưng Bear thì khác. Một con chó 8 năm với mỗi ngày nhiều vết cắt hằn sâu vào lòng nó, nó trở nên hụt hẫng và hoang mang với cuộc sống mới. Đối với nó, mọi thứ quá mới lạ. Được trú rét trong một ngôi nhà có máy điều hòa. Được cho ăn nhiều món ngon. Được uống nước sạch. Được ôm ấp vuốt ve. Được trò chuyện. Tất cả những điều đó hoàn toàn mới lạ. Và nó bắt đầu tận hưởng, nhưng trong một tâm thế của một con chó từng bị ruồng bỏ và thiếu thốn tình cảm. Nó trở nên phụ thuộc và phát cuồng mỗi khi không có bạn Nguyên ở nhà. Giống như nó sợ bị bỏ rơi lại lần nữa.

Một lần cả hai vợ chồng đi làm, nó ở nhà cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng, nó dày vò bản thân và cuồng loạn phá nát thảm. Một lần khác nó phá rào chạy đi tìm bạn Nguyên và đi lạc, khiến bạn Nguyên phải dán tờ rơi để tìm; cũng may tìm lại được nó. Một lần khác khi nhốt nó trong cũi trước khi đi làm, là loại cũi làm bằng chất lượng rất cứng, nó phá nát khiến thân thể nó đầy thương tích, máu chảy đầm đìa, vợ chồng bạn Nguyên phải đưa đi cấp cứu. Và đây cũng là lần cuối cùng nó có thể dùng lực mạnh như thế để phá nát một thứ gì đó để giải tỏa những uất ức và cảm xúc trong nó.

Đưa nó vào thú y, bác sĩ cho hay nó đã phát bệnh, và bệnh tái phát này chính là... bị liệt. Một loại bại liệt do không được chích ngừa từ nhỏ và do tiếp xúc với nước dãi của raccoon do bị cắn (coonhound paralysis). Bác sĩ cho biết nếu kiên nhẫn giúp nó tập luyện kết hợp điều trị lâu dài, vẫn có khả năng khỏi. Chi phí điều trị cho nó có lẽ lên đến con số vài nghìn đô.

Bạn gửi cho Nguyên tấm ảnh chồng bạn đang ngồi đút nó ăn. Chiều tối hôm trước lúc ghé thú y chào tạm biệt nó, nó khóc mắt ướt nhem. Nguyên sợ bạn cực, an ủi động viên. Bạn kể, mấy ngày nó đi lạc, chồng bạn đã nhớ nó đến khóc. Anh thương xót cho số phận của nó. Bạn Nguyên thì chỉ biết cố hết sức tận cùng với nó, dù chỉ còn vài tháng nữa là bạn phải sinh em bé. Trong những lần bạn kể chuyện, Nguyên hình dung có lúc sự căng thẳng lên đến tận cùng, khi một bà bầu vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc chú chó liệt mỗi tiếng một lần lau dọn vệ sinh cho nó, vừa phải trang trải chi phí để cứu nó. Nhưng hai vợ chồng vẫn luôn lạc quan và yêu đời, và luôn quyết tâm: không bao giờ bỏ nó".

