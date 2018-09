Cao Ngân Next Top xuất hiện với hình ảnh không còn 'cò hương'

Hình ảnh cô gái siêu gầy của Next Top mặc áo dài và hát đang nhận được nhiều lời khen trong cộng đồng.

Trên trang cá nhân, Cao Ngân vừa đăng đoạn video ghi cảnh cô mặc áo dài và ngẫu hứng cover hài hát "Anh mở nắp lu ra đi" đang sốt trên mạng xã hội. Với tính cách hài hước, Cao Ngân khiến nhiều người phải bật cười khi nghe cô hát khi quên lời. Bên cạnh đó, thân hình cân đối, đều đặn của Cao Ngân so với nửa năm trước từ thời điểm tham gia Vietnam's Next Top Model cũng được nhiều người chú ý, do cô đã tăng 7 kg (từ 42 lên 49 kg).

Cao Ngân cover 'anh mở nắp lu ra đi' cực lầy

Dưới phần bình luận, nhiều người khen Cao Ngân dáng đẹp và cân đối. Facebook Dũng Phạm viết: "Dạo này nhìn mơn mởn tươi quá trời, ai mập xấu chứ Ngân mập mà xinh". "Ngân hôm nay đẹp quá! Kiểu này hết chê bà ốm được rồi", Facebook Lê Anh Thư chia sẻ.

Cao Ngân xinh đẹp và duyên dáng hơn nhiều so với thời gian tham gia Next Top Model 2017.

Tại đêm chung kết Next Top Model 2017, hình ảnh Cao Ngân gầy trơ xương đã trở thành đề tài bàn tán trên khắp các trang mạng xã hội. Những lời chê bai, miệt thị của dư luận về vóc dáng "cò hương", thiếu sức sống khiến cô bị tổn thương nặng nề. Thời điểm đó, Cao Ngân bị sút cân do ảnh hưởng từ một tai nạn cách đây 2 năm. Cô bị cướp, ngã xuống đường khiến cơ thể có nhiều thương tích, trong đó phổi bị dập. Điều này làm cơ thể cô khó hấp thụ thức ăn.

Cherry Trần