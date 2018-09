Cái đẹp và quan niệm Á - Âu

Nếu đúng chuẩn thì hai phần ba phụ nữ trên hành tinh không ở nhóm 'đẹp', nhưng lại có một phần ba nam giới đạt chuẩn này.

Trần Thị Diễm Tuyết

Phàm đã là phụ nữ, ai cũng muốn mình thật xinh đẹp rạng ngời. Nếu không được như Phạm Băng Băng hay Amanda Seyfried cũng phải cỡ mấy cô người mẫu quê nhà thường lượn lờ khoe túi xách nghìn đô, đồng hồ cả tỷ… Nói chung, cứ phụ nữ là phải đẹp, vì người ta đã mặc định sẵn “phái yếu là phái đẹp”. Yếu hay không chưa cần biết, phải đẹp trước đã.

Có muôn nghìn quan niệm khác nhau về vẻ đẹp phụ nữ. Người phương Đông xưa cho rằng đẹp là phải nhỏ nhắn, nên mới có tục bó chân. Bó chân dĩ nhiên không hề dễ chịu chút nào. Con gái bị bó chân từ lúc lên hai, phải chịu sự đau đớn khổ sở, thậm chí nếu không may có thể bị hoại tử bàn chân dẫn đến tử vong. Thời xưa, một người phụ nữ đẹp phải có khuôn mặt phúc hậu, cơ thể đầy đặn, thậm chí là mập mạp. Phụ nữ phương Tây trước đây còn cho rằng khuôn miệng nhỏ xinh, chúm chím mới là “chuẩn đẹp”. Thế nhưng ngày nay, các tiêu chuẩn về vẻ đẹp phụ nữ đã đảo lộn theo chiều hướng ngược lại. Khi nói về một cô gái đẹp, người ta nghĩ ngay đến thân hình “cò hương”, khuôn miệng rộng và bờ môi căng mọng gợi cảm.

Thêm nữa, cô gái đẹp còn phải là cô gái thời trang: bắt kịp xu hướng đang thịnh hành, màu móng tay và màu mắt, màu giày và màu túi…đều phải tương đồng. Thế nhưng nếu nhìn nhận vẻ đẹp theo tiêu chuẩn như vậy thì tôi phải chân thành nói thế này “thì ra, phụ nữ là phái đẹp cũng chỉ là một cụm từ nói cho vui mà thôi”. Nếu đúng theo chuẩn trên thì đến 2/3 phụ nữ trên hành tinh này (như tôi) không nằm ở nhóm “đẹp”, nhưng lại có đến 1/3 nam giới đạt được chuẩn này. Nói cho vui vậy thôi, quan niệm về vẻ đẹp người phụ nữ thay đổi qua từng thời kỳ nên phụ nữ không nhất thiết phải chạy theo “mốt” đang thịnh hành.

NSND Lê Khanh có một nét đẹp thanh tao, nhẹ nhàng của người phụ nữ Hà Nội. Ảnh: Thiên Hùng.

Đẹp không có chuẩn nào hết, chỉ cần bạn tự tin vào cơ thể mình và biết cách tôn lên những nét trời sinh, vì có khi chính những điểm khác lạ lại tạo nên vẻ đẹp đặc biệt trong mắt người khác. Tôi nhớ dạo gần đây cô người mẫu Georgia May Jagger đã trở nên nổi tiếng vì… răng thưa. Mặc dù theo quan niệm của nhiều người răng thưa không thể đẹp được nhưng cô nàng vẫn tự tin khoe… răng trong các shoot hình quảng cáo. Hay như Kate Upton, vẫn là siêu mẫu trình diễn đồ lót hết sức gợi cảm dù hơi… nặng cân. Vẻ đẹp người con gái ẩn giấu bên trong thần thái tươi vui và quyến rũ bởi sự tự tin chứ không chỉ bởi các nét bề ngoài.

Người phương Đông và phương Tây lại có những quan niệm khác nhau về vẻ đẹp người phụ nữ, do ảnh hưởng của yếu tố di truyền, môi trường tự nhiên và điều kiện xã hội. Phụ nữ phương Đông mong muốn có được làn da trắng sứ như nàng Bạch Tuyết trong truyện cổ tích. Họ cho rằng, làn da trắng mang lại sự sang trọng, biểu hiện của sự an nhàn sung sướng vì không phải vất vả nắng mưa, suốt ngày ngồi ô tô và máy lạnh. Vì vậy, các cô gái châu Á thi nhau tắm trắng bằng đủ mọi cách, không cần biết có nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng hay không. So sánh với hình ảnh thời kỳ mới vào nghề của các “ngôi sao” hiện nay, hầu hết các cô đều trở nên sang trọng, hiện đại, và đều có điểm chung là làn da trắng mịn màng. Ám ảnh vẻ đẹp của làn da trắng không chỉ ảnh hưởng đến chị em phụ nữ châu Á mà còn lan tới cả châu Phi, dù thực lòng mà nói việc làm trắng với họ quả thực rất khó khăn.

Ảnh hưởng của làn sóng Hallyu (Hàn lưu - làn sóng Hàn Quốc), các cô gái châu Á hiện nay hầu hết đều mơ về chiếc mũi thanh tú của Lee Min Jung, khuôn mặt "chữ V" kiểu Lee Da Hee dù hầu hết bọn họ đều phải phẫu thuật mới có được. Khi được hỏi bạn có sẵn sàng bỏ tiền ra để làm mình đẹp hơn không thì có đến 80% chị em phụ nữ không ngần ngại gật đầu.

Ở phương Tây, phụ nữ thừa hưởng làn da trắng bao đời cộng thêm khí hậu hàn đới khiến các cô trắng bóc, lại mơ màng về làn da rám nắng mạnh khỏe của phụ nữ châu Á. Vậy là các thể loại kem làm nâu da, dịch vụ tắm nắng nhân tạo tha hồ hút khách. Có chị còn không ngần ngại nằm phơi mình dưới nắng trưa gay gắt hay bỏ qua khuyến cáo của bác sĩ để tắm nắng nhân tạo với tần suất chóng mặt. Có người còn cho rằng da nâu là biểu hiện của người giàu có. Họ không phải làm việc nhiều mà đi đây đi đó quanh năm nên da mới sậm màu? Tôi không biết thực hư ra sao nhưng thực tế cho thấy, người nước ngoài tới châu Á thường khoe cơ thể bằng các trang phục mát mẻ, dù trời nắng như đổ lửa. Trong khi các cô gái châu Á thì bịt kín mặt mũi như ninja.

Á hậu Việt Nam 2008 Thụy Vân.

Có một câu chuyện thật, hài hước mà chính tôi là người trong cuộc còn không biết nói thế nào cho phải. Chuyện là chuyến đi vừa rồi đến ba nước láng giềng, tôi theo chủ nghĩa thoải mái tự do nên chỉ bôi kem chống nắng, cứ thế mà quần đùi áo ngắn đi loăng quăng nguyên cả ngày. Hậu quả là khi trở về Việt Nam, làn da tôi khô sạm và đen hẳn đi (mặc dù trước đây tôi cũng không được trắng cho lắm). Ở cửa khẩu Densavanh, anh chàng người Lào nhìn tôi rồi nói tiếng Việt lơ lớ: “Em đẹp lắm, lấy chồng đi”, bạn bè phương Tây thì cứ khen da tôi trông khỏe mạnh. Thế mà ngày lên xe vô Huế thăm đứa em gái, lơ xe nhìn tôi rồi thốt lên một câu “toạc móng heo”: “Đã xấu mà còn nhiều chuyện” khi tôi chỉ cho cô bạn mới chỗ ngồi cạnh mình.

Tiếp đó, tôi lại được phen bất ngờ vì bà cô bán hàng hỏi chuyện xong phán một câu xanh rờn “xấu vậy không ai yêu là phải rồi”. Đính chính thêm, câu nói không mang tính đùa giỡn mà rất nghiêm túc nhé. Và đây, câu đầu tiên mà đứa bạn tôi thốt lên sau hơn một tháng xa cách là: “Trời ơi, mày đen và xấu quá, làm tao nhận không ra!”. Sau đó tôi cũng nhận được sự “quan tâm” như vậy từ những người tò mò khác, nên cuối cùng đã phải bon chen dưỡng da về xuất phát điểm ban đầu. Thế mới biết, con người luôn bị ảnh hưởng bởi số đông, dù đôi khi số đông chưa hẳn đã đúng.

Việc làm đẹp đối với phái nữ tất nhiên là điều quan trọng. Thậm chí một số người còn hùng hồn tuyên bố “là phụ nữ, phải làm đẹp đến hơi thở cuối cùng, làm đẹp không chỉ cho riêng ta mà cho cả những người yêu cái đẹp!”. Tôi nhất trí với vấn đề này nốt. Nhưng đôi khi bởi tuyên ngôn này mà tôi bị đám đông lôi kéo và biến mình thành người khác, có khi theo chiều hướng tích cực nhưng cũng có lúc mất tự tin không tả được. Vậy nên lần trước ở Thái, tôi than thở với cô bạn về mái tóc bù xù kém xinh, cô bạn chép miệng: “Ở thế giới bụi bặm này chẳng ai quan tâm tóc tai mặt mũi của mày đâu mà lăn tăn. Lo cho cái bụng trước đi đã”. Ờ, nhiều lúc cái đẹp cũng phải đầu hàng trước cái ăn (hehe).

Sự ảnh hưởng của phim ảnh, sự hào nhoáng của các cô người mẫu chân dài cằm nhọn đang khiến một bộ phận các cô gái trẻ ngày ngày mơ mộng. Tôi sợ rằng đến một lúc nào đó, các cô gái sẽ trông na ná nhau. Ai cũng sóng mũi dọc dừa, khuôn mặt "chữ V", mắt hai mí long lanh,… Lúc đó, có khi những người bị coi là xấu hiện nay (như tôi) trở thành “người đẹp” cũng nên. Còn bây giờ tôi hài lòng với đôi mắt một mí, chiếc mũi hếch và làn da ngăm ngăm của mình. Tôi không đẹp theo tiêu chuẩn của đám đông nhưng tôi là duy nhất. Thế cũng được, nhỉ?