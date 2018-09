Cách xử lý khi bị tình cũ làm phiền

Nếu cô bồ cũ của chồng một hôm gọi điện chửi bạn, bạn sẽ trả lời sao? Cứ điềm nhiên thôi, và trả lời: 'Xin lỗi, tôi không có nhu cầu trò chuyện với những kẻ thiếu liêm sỉ'.

Trang Hạ

Năm trước có vụ án, người chồng cũ gọi điện cho người chồng mới, nói thế này: "Tao đã thải nó ra rồi, mày mới lấy về làm vợ, mà không biết nhục à?". Người chồng mới biết nhục chứ. Anh ta ôm mìn đi mấy chục cây số đến nhà tay đàn ông vừa xúc phạm vợ mình, cho mìn nổ tung xác hắn. Kết quả người chết, người vào tù. Và cô đàn bà chắc cũng khó lòng sống nổi tiếp trong gia đình nhà chồng, nơi người ta luôn coi cô là loại đàn bà vứt đi. Vừa là gái thải, vừa đẩy chồng vào tù. Vậy nên làm gì cho hợp tình hợp lý khi bị tình cũ làm phiền?

Nếu một ngày, người yêu cũ của vợ gọi cho ông chồng, để nói những lời như trên, bạn có thể trả lời đàng hoàng: "Vâng, cảm ơn anh, nhờ thế tôi mới có được hạnh phúc như ngày hôm nay!". Nếu muốn mỉa mai hơn, có thể nâng cấp thái độ: "Vâng, cảm ơn những kẻ ngu xuẩn đã đánh rơi mất viên ngọc trong tay mà không biết! Thế nên giờ tôi mới có được cô ấy!". Nếu thực sự muốn tỏ ra khinh bỉ, làm ơn hãy im lặng và bỏ máy xuống. Không có sự khinh bỉ nào lớn bằng sự im lặng.

Nếu một ngày người đàn ông cũ mang ảnh sex tới dọa nạt, bạn có thể từ tốn: "Vâng, cảm ơn anh, tiện thể anh rửa cho tôi vài tấm để tôi lưu giữ làm kỷ niệm thời trẻ được thì tốt quá! Vợ chồng tôi sau này đã tự chụp thêm nhiều lần, với cả những người khác nữa, nhưng chẳng ảnh nào được vừa ý!". Nếu muốn nghiêm túc hơn, có thể hỏi lại kỹ lưỡng thời gian, địa điểm, nơi ở, điện thoại của tay đàn ông cũ, sau đó nói: "Tiện thể em sẽ điền đầy đủ vào đơn tố cáo gửi công an và xin lỗi là em rất bận, không có đủ thời gian quan tâm, anh có thể trao đổi sau với bên an ninh văn hóa!" Nếu khinh bỉ thực sự, thì hãy im lặng. Bạn vứt bỏ họ ở quá khứ là có lý do. Và giờ đừng vác tiếp họ vào tương lai. Những thứ khác, xã hội có cách để điều chỉnh và xử lý.

Nếu cô bồ cũ của chồng một hôm gọi điện chửi bạn, bạn sẽ trả lời sao? Cứ điềm nhiên thôi, và trả lời: "Xin lỗi, tôi không có nhu cầu trò chuyện với những kẻ thiếu liêm sỉ!". Hoặc mai mỉa hơn: "Xin lỗi, tôi kiêng giao tiếp với những kẻ không được bố mẹ dạy bảo tử tế!". Nhưng chỉ nói thôi, sau đó, cất nó vào trong những thứ bất bình mà bạn buộc phải quên từ cuộc sống. Khi không tránh được va chạm, thì ít nhất cũng không biến mình trở thành một kẻ tồi tệ chỉ vì một câu xúc phạm của kẻ khác.

Sống hung dữ không phải là vì bạn ác. Chỉ là vì bạn muốn bảo vệ lấy những gì quý giá của cuộc đời mình.